Otevřete dnes spíž a podívejte se na sáčky. Pokud uvidíte 1 věc, patří rovnou do koše

Sáček hladké mouky, krupice nebo čočky vydrží ve spíži klidně celé měsíce a málokdo ho před vařením pořádně prohlíží. Přitom ho stačí otevřít, nahlédnout dovnitř a projet prstem ohyby obalu. Jeden nenápadný detail totiž spolehlivě prozradí, že obsah už do kuchyně nepatří.
Jemná vlákna, která v mouce nemají co dělat
Řeč je o tenkých bělavých vláknech podobných pavučině. Nejčastěji se drží v rozích sáčku, v záhybech obalu nebo na jeho vnitřní straně a mouku či zrnka kolem sebe slepují do malých hrudek.
Vlákna spřádají housenky zavíječů, drobných motýlků, kterým se doma říká potravinoví moli. Larvy si je tkají průběžně, jak se potravinou prokousávají, takže předivo bývá vůbec první viditelnou stopou, že se ve spíži usadily.
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Vlákna nebývají jediným znakem. Při bližším pohledu můžete objevit drobné bělavé až nažloutlé housenky, jejich trus nebo prázdné zámotky. Na obalu někdy najdete i nenápadnou dírku.
Kontrolu neomezujte jen na mouku. Larvám chutná prakticky všechno suché:
rýže, těstoviny a vločky; luštěniny, mák a sušené houby nebo ovoce; piškoty, čokoláda, koření a granule pro psa. Přečtěte si také: Ani mouka, ani škrob. Guláš bude hustý jako v hospodě, když do něj na konci přidáte 1 věc ze spíže
Poletující motýlek v kuchyni je navíc signál sám o sobě. Dospělý motýlek už potravu nepřijímá a jeho hlavním úkolem je rozmnožování. Samička přitom do zásob naklade stovky vajíček.
Proč nestačí pavučinku vybrat a zbytek prosít
Napadený sáček patří do koše celý a spolu s ním i ostatní načaté balíčky sypkých potravin, které stály v jeho sousedství. Pytel s odpadem pak raději hned odneste do popelnice před domem. Představa, že stačí pavučinku vybrat a zbytek mouky prosít, v praxi nefunguje. V napadeném sáčku zůstává trus housenek i úlomky jejich zámotků a mezi zrnky můžou ležet vajíčka tak malá, že je při běžné kontrole nezahlédnete.
Pozor i na zboží, které jste ještě neotevřeli. Zavřený obal je pro housenky slabá překážka, protože papír i fólii prokoušou a ty nejmenší proklouznou i drobnou trhlinkou nebo netěsností v přehybu.
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U cereálií v krabici nestačí nahlédnout shora. Vytáhněte celý vnitřní sáček, prohmatejte ho a zkontrolujte i prázdnou krabici, hlavně její spoje a kouty. Slepené chuchvalce, které se nerozpadnou ani při zatřesení, jsou další důvod k vyhození.
I inspektoři berou pavučinky vážně
Že nejde o přehnanou opatrnost, ukazuje případ, který zveřejnila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Její inspektoři v roce 2019 objevili v balení mouky v jednom pražském obchodě živé i mrtvé škůdce a pavučinky. Larvy se našly i přímo na regálu vedle mouky, která pak skončila na webu Potraviny na pranýři v kategorii nebezpečných potravin.
Po vyhození přichází úklid
Samotným vynesením koše boj nekončí. Odrostlé housenky totiž před zakuklením opouštějí potravu a vydávají se hledat úkryt, kde si spředou zámotek, často i daleko od zásob. Postupujte takto:
Přečtěte si také: Zapomeňte na pečivo k večeři. Češky objevily švédskou večeři z 1 hrnce, po které jde pas dolů a člověk nemá hlad Zámotky hledejte i mimo samotné police, třeba v koutech u stropu, za skříňkami nebo v sousedních zásuvkách. Prázdnou skříňku projeďte vysavačem včetně koutů a štěrbin a všechny plochy pak otřete hadrem namočeným ve vodě s octem. Co zůstalo a vypadá v pořádku, můžete pro jistotu nechat několik dní v mrazáku, kde případná vajíčka ani larvy nepřežijí. Další zásoby pak skladujte v pevně uzavíratelných nádobách ze skla, kovu nebo tvrdého plastu.
Feromonové lapače z drogerie se hodí spíš ke sledování, jestli moli v kuchyni nezůstali, protože lákají jen samce.
Vysátá a octem omytá skříňka a sypké zásoby v pevně uzavíratelných nádobách ze skla, kovu či tvrdého plastu ztěžují molům návrat do kuchyně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Cest do bytu mají moli víc. Hlavní vstupenkou jim bývají zásoby z obchodu, v bytových domech ale dokážou proniknout i větrací šachtou ze sousedství nebo přiletět oknem. Sypké zboží se proto vyplatí prohlédnout hned po návratu z nákupu, ještě než ho uložíte k ostatním zásobám.
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Zdroje: https://npic.orst.edu/pest/pantrymoth.html, https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/common-insect-pest-species-in-homes/indian-meal-moth-plodia-interpunctella-identification-guide.html, https://www.potravinynapranyri.cz/Detail.aspx?id=67539, https://www.denik.cz/dum-a-byt/potravinovy-mol-bobkovy-list.html, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zav%C3%ADje%C4%8D_paprikov%C3%BD, https://www.nehnutelnosti.sk/magazin-o-byvani/84827-bojujete-s-molami-v-potravinach-tieto-tri-kroky-ich-z-vasej-spajze-vyzenu-navzdy, https://homegarden.cahnr.uconn.edu/factsheets/pantry-pests-control-measures, https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/567258/vyzente-pred-zimou-moly-ze-spize-poradime-jak-se-jich-snadno-zbavite.html