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OT-65 CH si ve vodě sáhl na limit. U armádní zkoušky přesto nepropadl

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OT-65 CH dosáhl při plavební zkoušce na Vranově v únoru 1967 maximálního dovoleného ponoru. Proč mohl přesto vyhovět a co tento výsledek říká o rezervě?
Zelený obrněný FUG v muzejní hale s otevřenými kryty čelních oken a rámovou výbavou vzadu

Zelený obrněný FUG v muzejní hale s otevřenými kryty čelních oken a rámovou výbavou vzadu

Zdroj: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 12:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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