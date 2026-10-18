OT-65 CH si ve vodě sáhl na limit. U armádní zkoušky přesto nepropadl

Chemický průzkumný OT-65 CH při plavebních zkouškách v únoru 1967 na Vranovské přehradě dosáhl maximální přípustné čáry ponoru. Přesto vyhověl. Dosažení dovolené hranice totiž není totéž jako její překročení.
Obojživelný obrněnec může mít úspěšnou zkoušku a současně narazit na provozní limit. U československého OT-65 CH se oba výsledky potkaly při jednom ověřování. Klíč k jejich pochopení leží ve slově „přípustný“: popisuje hranici, kterou měl vůz dodržet, nikoli okamžik, kdy se musel potopit.
Chemický průzkum přidal vlastní vybavení
Základem speciálu byl maďarský obrněný FUG. Chemická varianta vezla prostředky radiačního a chemického průzkumu i zařízení k vytyčování zamořeného prostoru. Jak popisuje
Vojenský historický ústav na Slovensku, dodávce upraveného vozidla v listopadu 1966 předcházely kontrolní zkoušky a požadavky na úpravy uložení výbavy.
U takové přestavby nestačí znát schopnosti výchozího stroje. Rozhoduje provedení, které má skutečně nastoupit do služby. Schopnost plavat se proto musela ověřit i u chemického OT-65 CH; obecná pověst FUGu ji nemohla nahradit.
Schopnost základního FUGu plavat nenahrazovala ověření chemické varianty. Na ilustračním snímku je muzejní OT-65 v Rokycanech, nikoli vranovská zkouška. Vranov prověřil čerpadla i polohu ve vodě
V únoru 1967 se na Vranově kontrolovala činnost čerpadel, plavební rychlost, sklon vozidla ve vodě a čára ponoru. Právě ta podle VHÚ dosáhla maximální přípustné míry. Výsledné hodnocení bylo kladné.
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Tato sestava kontrol pomáhá číst výsledek správně. Rychlost vypovídá o pohybu, poloha ve vodě o tom, jak vůz pluje, a ponor o jeho zanoření. Funkční čerpadla zase řeší vodu uvnitř. Údaj, že se stroj udržel na hladině, by sám takto široké hodnocení nenahradil.
Muzejní popis neuvádí naměřený ponor v centimetrech, přesné zatížení ani podmínky na hladině. Zkoušku proto nelze převést na tvrzení, kolik další výbavy by obrněnec ještě bezpečně unesl.
Dovolený ponor a samotná schopnost udržet se na hladině jsou dvě odlišné věci. Ilustrační FUG na setkání historických vozidel v roce 2008. Mezní ponor ještě neznamená překročený limit
Rozdíl ukazuje základní fyzika. Podle
výkladu Archimédova zákona od NASA odpovídá vztlak tíze vytlačené kapaliny. Přidání hmotnosti tedy u volně plovoucího vozidla vyžaduje větší objem vytlačené vody. Korba se za jinak stejných podmínek zanoří hlouběji.
Provozní hranice má ale jiný význam než samotná schopnost udržet se na hladině. Dobře je to vidět u lodí:
Mezinárodní námořní organizace vysvětluje omezení ponoru jako součást ochrany rezervního vztlaku, stability a bezpečnosti trupu. Lodní pravidla tím nepřenášíme na OT-65 CH; vysvětlují, proč dovolený ponor nelze automaticky ztotožnit s hranicí potopení.
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Pro vranovský výsledek z toho plyne přesné rozlišení. Vůz dosáhl hodnoticího stropu, ale podle zveřejněného popisu jej nepřekročil. V tomto sledovaném parametru se dostal až k dovolené hranici. To však neříká, že neměl žádnou rezervu vztlaku, ani že jej od potopení dělily konkrétní centimetry.
Schválení následovalo po více druzích zkoušek
Plavba byla jednou částí ověřování. Vedle plavby proběhly také úspěšné zkoušky životnosti chemické výbavy a jízdní zkoušky. V létě 1967 byl OT-65 CH zaveden do výzbroje Československé lidové armády.
Jiný způsob, jak přimět obrněnec k plavbě, ukazuje
plovoucí Sherman DD s výsuvnou plátěnou clonou. U OT-65 CH je podstatný konkrétní přejímací závěr: chemická konfigurace uspěla i na dovolené mezi. Pro další zatížení nebo jiné podmínky by bylo potřeba samostatné posouzení. Zdroje fotografií FUG OT65 RKh v Brasschaatu: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno OT-65 FUG v Rokycanech: Alf van Beem / Wikimedia / CC0 / zmenšeno FUG na setkání historických vozidel v roce 2008: János Tamás / Wikimedia / CC BY 2.0