Václav Knop, kterého diváci znají jako tělocvikáře Jonáše ze seriálu Hospoda, oslavil v listopadu pět let vztahu s o pětatřicet let mladší Petrou Bartoňovou. Stejně jako každý rok vyrazili na večeři na Karlštejn a sedmasedmdesátiletý herec se na Instagramu podělil o společnou fotku. I když spolu žijí už pět let, s manželkou se nerozvedl a rozvádět se zatím nechystá.
Pět let od náhodného rozhovoru
Dvojice v listopadu slavila už pošesté v Restauraci Vyhlídka na Karlštejně, kde si každoročně připomíná seznámení z roku 2021. První setkání s dnes dvaačtyřicetiletou Bartoňovou přitom nebylo nijak plánované, prostě se jednoho dne náhodně dali do řeči.
Knop s nadsázkou popsal, co ho na mladší ženě hned od začátku zaujalo. „Nebyla proti tomu, že si s ní takový starý, ošklivý a opelichaný dědek chce povídat, a tím si mě získala,“ řekl deníku Blesk. K letošnímu pátému výročí pak ke společné fotografii z večeře na Instagramu připsal: „V listopadu 2021 se mi změnil život, potkal jsem svou osudovou lásku.“
Manželství jen na papíře
Ačkoli s Bartoňovou strávil už pět let, v dokladech má stále kolonku ženatý. V roce 2009 si vzal Leonu Knopovou, jenže zhruba po deseti letech společný život vyšuměl a partneři se rozešli. Nerozhádali se. Knop dřív přiznal, že si s manželkou „dali volnost“.
K formálnímu rozvodu se proto dvojice ani po letech nechystá. „My jsme se objali a řekli jsme si, že už to stačí. Nechci zacházet do detailů, v podstatě je to tak, jak to v životě bývá. Zatím se rozvádět nebudeme, tyto věci pro mě nejsou důležité,“ uvedl Knop pro server Expres. Z dřívějšího života má dceru Hedviku, která žije v Austrálii, a syna Kryštofa, jenž po něm převzal vydavatelství audioknih.
Tempo s mladší partnerkou
Jak soužití s o pětatřicet let mladší ženou vypadá doma, přiblížil Knop letos v srpnu v podcastu Boomer Talk Miloše Pokorného. Netajil se tím, že stáří není vždy ideální a tělo ho občas neposlouchá tak, jak by potřeboval. Vedle pravidelné práce ho ale v kondici drží právě partnerka, kvůli které se pouští do věcí, do nichž by se sám už nepouštěl.
„Ona je velmi akční a neustále něco vymýšlí. A já, abych nebyl za blba, tak se prostě musím připojit,“ řekl v podcastu. Zároveň si ale pochvaloval chvíle klidu, když zůstane doma sám: „Ona naštěstí chodí do práce, takže občas odejde. A já mám potom ten byt nádherně pro sebe.“ V takových chvílích si čte, píše nebo hodnotí povídky v soutěžní komisi. V létě ho přitom přítelkyně po návratu z práce několikrát našla spát a vítala ho slovy: „Ty zase spíš.“ Knop to tehdy bez okolků sváděl na letní vedra.
Plný kalendář na rok dopředu
V říjnu oslavil Knop sedmasedmdesáté narozeniny, na jevišti teď ale hraje víc než dřív: přes léto odehrál Noc na Karlštejně, kterou i režíroval, a během sezony vystupuje v komedii TIK TIK v Divadle Kalich. Rozpis představení má přitom hotový na celý rok dopředu. „Takže já vím, že nemůžu umřít, protože bych do toho hodil vidle,“ řekl s úsměvem.
Pravidelné povinnosti bere jako motor, který ho nutí zůstávat v kondici, a má navíc vlastní teorii, proč se mu vyplatí nepolevit. „Nastane okamžik, kdy řeknou: ‚Je ještě nějakej starej dědek?‘ A oni řeknou: ‚No, už jenom Knop.‘“
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (zeny.iprima, blesk, frekvence1, youtube).