Krvavý
horor s názvem Thankskilling Day vznikl pod režijním a producentským vedením Petra Kubíka a Jakuba JC Kováře, kteří se dlouhodobě věnují žánrové filmové tvorbě. Oba se podíleli na režii i produkci filmu, přičemž JC Kovář je zároveň autorem scénáře. Hlavní role ztvárnili Sára Korbelová, Vladimír Polívka, Ján Jackuliak, Tomáš Weber, Aneta Kernová, Tomáš Novotný, Jana Findlay, Darren Jenkins-Johnston a Fabio Morelli. Příběh se odehrává v prostředí reálné únikové hry Futurento v pražských Vysočanech.
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Co vedlo Jakuba JC Kováře k napsání tohoto hororu?
„Láska k hororu. Je to žánr, ke kterému jsem přilnul už v dětství, i když čím jsem starší, tím hůř se mi na horory dívá. Zároveň v tom sehrála zásadní roli návštěva Futurenta. Když jsem tam byl poprvé, řekl jsem jeho majiteli Honzovi Danešovi, že to místo má neuvěřitelnou atmosféru a že mu tam napíšu horor. A on jen odpověděl: Let’s do it,“ vysvětlil Kovář. 28 litrů krve a sekáčky vyrobené na míru
Jednu ze svých nejextrémnějších rolí si ve Thankskilling Day zahrál slovenský herec Ján Jackuliak, jenž každý natáčecí den podstupoval v maskérně hodinu a půl trvající hrůznou proměnu. Nedílnou součástí natáčení se pro něj stala i umělá krev, které tvůrci na place prolili 28 litrů. Vražedným nástrojem byly sekáčky vyrobené na míru.
Foto: Jiří Jevický/AYRA Production
„Obrovsky náročné byly všechny bojové a kaskadérské scény. Člověk musí být opravdu pohybově i psychicky zdatný. Jsem na sebe pyšný, že jsem zvládal být deset hodin na place a pořád makat,“ přiznal herec. Své udělalo i znepokojivé prostředí bytu jeho postavy Gregoryho. „Tam jsem se cítil opravdu zvláštně a někdy mi nebylo dobře od žaludku,“ dodal. O čem je krvavý český horor Thankskilling Day?
Parta vysokoškoláků se rozhodne oslavit Den díkůvzdání po svém. Tradiční večeři s krocanem vymění za adrenalinovou únikovku v bývalých průmyslových halách ČKD. Pod areálem se rozprostírá spletité podzemí plné tajných místností, v nichž za komunistického režimu údajně probíhaly pokusy na lidech. Na konci 80. let tu beze stopy zmizel správce areálu se svou rodinou a jeden z jeho synů měl zůstat hluboko pod zemí. Podle legendy se každý rok kolem Dne díkůvzdání pokouší dostat ven – a hledá někoho, kdo se stane součástí jeho zvrácené oslavy.
Pro šestici hráčů je to jen temná historka, která je spíš baví, než děsí. V očekávání pořádné dávky adrenalinu se rozdělí do dvou týmů a vyrážejí do útrob areálu plnit úkoly, překonávat překážky a soupeřit o vítězství. Pak ale začnou jeden po druhém mizet. Nejdřív mají za to, že je to jen další trik soupeřů. Brzy však zjistí, že v podzemí nejsou sami – a někdo tu má chuť zabíjet. Nevinná hra se mění v děsivou past. Chodby se zužují, možnosti úniku mizí a pravidla přestávají platit. Zbývá jediný úkol: přežít.
Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production Foto: Jiří Jevický/AYRA Production První recenze
Někteří diváci již viděli horor v předpremiérách a byli nadšeni. Na
ČSFD má tak slasher Thankskilling Day skvělé hodnocení 81 %. „Českej slasher, to tady ještě nebylo. Jakožto fanoušek všech krvavejch klasik jsem nemohl chybět. A vyplatilo se,“ napsal jeden spokojený divák.
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„Povedený horor s hutnou atmosférou, slušným napětím a zajímavým vizuálem. Tenhle žánr sice není úplně můj šálek kávy, ale film příjemně překvapil,“ doplnil další.
„Jackuliak jako vrah neskutečný, není to pro slabší povahy! Jako žánrovka to drží pohromadě,“ pochválil film ještě jiný divák.
Český horor Thankskilling Day vstoupí do kin 26. listopadu.
Zdroj: Bontonfilm, ČSFD