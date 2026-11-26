Netflix představil první upoutávku na španělský
thriller Ve jménu jiného ( Proxies) od režiséra Oriola Paula. Novinka místo vánoční pohody slibuje příběh o vině, bolesti a morálních hranicích, které se začnou nebezpečně posouvat. Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Foto: Netflix Vánoční přiznání
Přiznání pachatele obvykle působí jako cesta k vyřešení zločinu. V případě novinky, ve španělštině nazvané En nombre de otro, ale představuje teprve začátek. Neznámý muž přijde na policejní stanici a oznámí, že zabil dva, případně tři lidi. Už tato nejistota naznačuje, že vyšetřovatelé nebudou mít před sebou jednoduchý případ.
Ještě podstatnější než počet obětí je důvod jeho návštěvy. Co ho donutilo vydat se policii právě v tento „kouzelný den“? A čeho chce svým přiznáním dosáhnout? Vyprávění vraha se postupně propojí s jiným, zdánlivě uzavřeným případem, který odporuje veškeré logice.
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Jméno Oriol Paulo bude povědomé divákům, kteří mají slabost pro
španělské thrillery a příběhy s překvapivým rozuzlením. Natočil například filmy Neviditelný host (Contratiempo) nebo Nevyzpytatelné cesty Boží (God's Crooked Lines). Pro Netflix vytvořil také seriál Nevina (The Innocent) a u něj spolupracoval s hercem Mariem Casasem, kterého nyní znovu obsadil.
Režisérovy příběhy často začínají situací, která diváka okamžitě vtáhne do děje. V jeho filmu Tělo (El cuerpo) například zmizí tělo z márnice, ve snímku Neviditelný host se zase podnikatel ocitne vedle zavražděné milenky. Thriller Ve jménu jiného má podobně znepokojivý výchozí bod – dobrovolné přiznání, které místo vysvětlení otevírá další otázky.
Foto: Netflix
Tentokrát ale režisérovi nejde pouze o to, aby publikum překvapil.
„Chtěl jsem natočit thriller, který by kromě napětí nesl i emocionální tíhu tragédie. Příběh, v němž vina, bolest a potřeba najít odpovědi nakonec vedou postavy k podkopání jejich vlastních morálních zásad,“ vysvětlil. Nováčci i stálice
Vedle Maria Casase se v hlavním obsazení objeví
Eduard Fernández, s nímž Paulo pracoval na Nevyzpytatelných cestách Božích, a Blanca Suárez, kterou mohou diváci Netflixu znát ze seriálů Cable Girls a Dýchej zhluboka (Respira). Ústřední hereckou sestavu doplňují Nicolás Francella a Alexandra Jiménez.
Vrací se také Ana Wagener, další známá tvář z režisérových předchozích projektů. S Casasem se potkala již ve dvou kouscích. Nový film tak spojuje nové herce s lidmi, kteří už mají s Paulovým způsobem vyprávění zkušenosti.
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V dalších rolích se představí Blanca Parés, Javier Beltrán a Marta Bayarri. Podrobné rozdělení postav zatím oficiální představení filmu neodhaluje. Zatím tedy nevíme, kdo bude mít roli člověka hledajícího pravdu a kdo ji bude naopak komplikovat.
Vánoční tragédie
Děj o Vánocích může na první pohled působit jako zajímavý kontrast. Zatímco prosincový program obvykle nabízí milé příběhy o lásce, usmíření a nových začátcích, novinka doprovází sváteční den pomstou, lží a několika vraždami. Podle režisérova vyjádření však nemá být zločin pouze prostředkem k napínavé hádance. Důležitá bude také otázka, co s člověkem udělá bolest a jak daleko je kvůli odpovědím ochotný zajít.
Právě tahle rovina může být pro diváky stejně zajímavá jako samotné odhalení pachatele. Pokud postavy začnou ustupovat ze svých zásad, nebude rozhodující jen to, kdo něco provedl. Do popředí se dostane i to, jak si vlastní jednání ospravedlňuje.
Kdy film dorazí?
Pokud dáváte před vánočními dojáky přednost příběhům, v nichž je podezřelé i zdánlivě upřímné přiznání, film nabízí slibný námět. A první otázku si můžete položit už teď: proč někdo přijde na policii přiznat vraždu, ale nedokáže (nebo nechce) jasně říct, kolik lidí popravil? Ve jménu jiného bude mít celosvětovou
premiéru na Netflixu 11. prosince 2026, a to s českým dabingem i titulky.
Zdroje: Netflix, 20minutos, ABC