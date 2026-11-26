Při izraelském úderu v Gaze zahynul představitel Hamásu, jeho žena a dvě dcery
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Při izraelském úderu v Gaze zahynul představitel Hamásu, jeho žena a dvě dceryZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 12:08
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