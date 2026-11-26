Verstappen po výhře v Las Vegas zesměšnil Russella. Jeho sezonu označil za naprostý vtip
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Verstappen po výhře v Las Vegas zesměšnil Russella. Jeho sezonu označil za naprostý vtipZdroj: Oracle Red Bull Racing
Článek byl publikován 26.11.2026 12:03
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