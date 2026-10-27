Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Osm kilo stříbra a drahokamy: V Turnově vystaví unikátní relikviář sv. Václava

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V Muzeu Českého ráje v Turnově bude od 29. října do 29. listopadu 2026 k vidění nový relikviář svatého Václava. Výjimečný klenot z osmikilogramového stříbra a drahých kamenů vytvořil turnovský zlatník Jiří Urban s týmem dalších odborníků.
Osm kilo stříbra a drahokamy: V Turnově vystaví unikátní relikviář sv. Václava

Osm kilo stříbra a drahokamy: V Turnově vystaví unikátní relikviář sv. Václava

Zdroj: Oto Palán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín
Oprava silnice I/35 zkomplikuje od středy dopravu na výjezdu z Turnova na Jičín
Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí
Rekonstrukce libereckého bazénu aktuálně: Otevření pro veřejnost v září 2027 platí

Rozsáhlá kompletní obnova libereckého plaveckého stadionu, která začala v listopadu 2024, úspěšně...

Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok
Myslel si, že jde o nebezpečného psa: Strážníky v Jablonci čekal bizarní šok

Vyděšený volající v Jablonci nad Nisou upozornil městskou policii na nehybného psa bojového plemene u...

V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou

V Příchovicích byla v neděli 25. října slavnostně otevřena nová Křížová cesta smíření vedoucí z návsi k...

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný
Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný

Městskou dopravu v Jablonci nad Nisou a nejbližším okolí bude zřejmě dál zajišťovat ČSAD Slaný ze skupiny...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.