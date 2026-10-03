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Oppo překvapuje nečekanými novinkami K15s a K15x

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Firma Oppo si před úniky a širokou veřejností dokázala pohlídat rovnou dvě mobilní novinky, které až nyní k našemu překvapení poznáváme oficiálně. Zatímco model K15s...
Oppo překvapuje nečekanými novinkami K15s a K15x

Oppo překvapuje nečekanými novinkami K15s a K15x

Zdroj: Oppo K15x | Zdroj: Oppo
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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