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Ohlášené pochody omezí dopravu v různých částech Prahy

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Kvůli několika pochodům na podporu veřejnoprávních médií bude v úterý v různých částech Prahy omezena doprava. Týká se to třeba i Nuselského mostu, ulice I.P. Pavlova nebo i magistrály u Národního muzea.
Ohlášené pochody omezí dopravu v různých částech Prahy

Ohlášené pochody omezí dopravu v různých částech Prahy

Zdroj: Jan Sušil
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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