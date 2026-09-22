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Od 1. ledna se zvýší příspěvek od státu. Češi mají nárok na 3000 Kč měsíčně

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S novým rokem čeká jednu státní dávku dvojí změna. Kdo na ni […]
Od 1. ledna se zvýší příspěvek od státu. Češi mají nárok na 3000 Kč měsíčně

Od 1. ledna se zvýší příspěvek od státu. Češi mají nárok na 3000 Kč měsíčně

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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