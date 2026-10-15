Oblíbené jezero všech Čechů vysychá. Je to zoufalý pohled

Místo osvěžení se už od léta ukazuje bahno a odkryté dno
Balaton patří k místům, kam se čeští turisté rádi vracejí.
Maďarské jezero nabízí pláže, městečka s promenádami, cyklostezky i příležitost strávit dovolenou u vody bez cesty k moři. Jenže právě tato oblíbená destinace nyní ukazuje svou méně přívětivou tvář. Dlouhotrvající sucho a vysoké teploty se podepisují na výšce hladiny a na některých místech voda ustoupila tak výrazně, že se místo obvyklého vstupu do jezera objevují rozsáhlé mělké plochy a odkryté dno.
Na problém upozornil slovenský meteorologický web iMeteo, který zveřejnil aktuální fotografie Balatonu a upozornil na jeho mimořádně nízkou hladinu. Záběry zachycují břehy, kde se voda stáhla daleko od míst, na která jsou návštěvníci zvyklí. Na některých místech se mezi pevninou a hlubší vodou rozprostírá široký pás mělkého dna.
Balaton přitom není hluboké jezero, a právě proto jsou na něm změny hladiny dobře viditelné. I poměrně malý pokles může u pozvolných břehů znamenat, že voda ustoupí o mnoho metrů. To, co z dálky vypadá jako drobná změna, se tak přímo na pláži promění v úplně jiný obraz krajiny.
Proč právě Balaton tolik trpí?
Jezero je závislé především na srážkách, přítocích a vodní bilanci celé oblasti. Když dlouho neprší a současně panují vysoké teploty, z hladiny se odpařuje více vody, než kolik jí přibývá. Pokud se takové počasí opakuje delší dobu, následky se postupně sčítají.
Balaton je navíc mimořádně mělký. Jeho průměrná hloubka se pohybuje přibližně kolem tří metrů, přestože v některých částech je výrazně hlubší. Proto může být ústup vody u břehů dramatický, i když samotný pokles hladiny na měřicím ukazateli nemusí působit tak hrozivě.
Současný stav nelze vysvětlit jediným horkým dnem ani jedním týdnem bez deště. Podstatná je dlouhodobější kombinace srážkového deficitu, vysokého výparu a stavu vodních zdrojů v celé oblasti. A právě taková kombinace představuje problém, který se může projevit také na dalších místech střední Evropy.
Podobný obrázek znají i čeští turisté
Nízká hladina Balatonu není izolovaným problémem. Také v Česku se letos sucho výrazně podepsalo na velkých vodních nádržích. V létě si toho všímali především turisté, majitelé lodí a hausbótů, kteří byli zvyklí využívat přehrady k rekreaci. Voda ustupovala od břehů, některá přístavní místa se stávala hůře dostupnými a plavba se musela přizpůsobovat měnícím se podmínkám.
Na Lipně klesala hladina tak, že místo turistů toužících po zábavě u vody a na vodě, se tam začali sjíždět zvědavci obdivující dno, které Lipno začalo odhalovat. Problémy se objevily například i na Orlíku, který také lákal zvědavce hledající kuriozity.
Provozovatelé půjčoven a majitelé plavidel tak museli počítat s omezeními. Nízká voda může znamenat nejen méně možností, kam se dá lodí doplout, ale také komplikace při vplouvání do přístavů nebo při kotvení. U hausbótů byla situace podobně citlivá.
Orlík během letošního suchého léta | Zdroj: rpilatova / Shutterstock Sucho už zasahuje i rybáře
S příchodem podzimu se pozornost přesouvá také k rybníkářství. Nedostatek vody totiž neovlivňuje jen koupání a plavbu, ale i chov ryb a tradiční podzimní výlovy. A letos jsou následky mimořádně viditelné.
Česká televize koncem září informovala, že rybáři na jihu Čech a Vysočině museli některé výlovy odložit nebo zrušit. Problémem není jen nízká hladina rybníků, ale také nedostatek vody v sádkách, kde se ryby po výlovu uchovávají. Rybářství Třeboň například zrušilo slavnostní výlov Rožmberka. Ryby navíc kvůli teplu a nedostatku kyslíku hůře prospívaly a jejich přírůstky byly menší, než se očekávalo.
Rybáři se snaží vodou šetřit, přečerpávají ji mezi nádržemi a omezují její zbytečné ztráty. Taková opatření však znamenají více práce i vyšší náklady. A protože se voda nedá nahradit ze dne na den, dopady sucha mohou být patrné ještě další měsíce. Zda se nedostatek vody promítne také do cen vánočních kaprů, zatím nelze s jistotou říci, ale už se objevují první zprávy, že se bude zdražovat.
Zdroje článku:
imeteo.sk, irozhlas.cz, ceskatelevize.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková