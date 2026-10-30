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Jak nejlépe zahustit omáčky a polévky. Starý trik našich předků zůstal dodnes nepřekonán

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Řídká polévka u tradičního stolu neobstála. Jídlo mělo být vydatné a syté, protože po něm strávníky čekala těžká práce na poli. Polévka se podávala k obědu i k snídani a někdy se z ní stala omáčka na večeři. Ne nadarmo se říkalo: „Polévka je grunt, maso je špunt.“
Jak nejlépe zahustit omáčky a polévky. Starý trik našich předků zůstal dodnes nepřekonán

Jak nejlépe zahustit omáčky a polévky. Starý trik našich předků zůstal dodnes nepřekonán

Zdroj: pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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