Nový sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny v Brně se odkládá

Nový sjezd z dálnice D1 do průmyslové zóny v Brně se odkládáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jízda na kole pod vlivem alkoholu skončila pro potlučenou ženu zásahem záchranářů i policií. Na Palackého...
Procházky, exkurze do běžně nepřístupných budov, výstavy i filmové projekce, to vše čeká návštěvníky...
V noci na pondělí zemřel řidič osobního automobilu na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové. K nehodě...
Rozsáhlý požár vypukl v noci na neděli ve Starém Městě na Bruntálsku, kde začal hořet seník o rozměrech 30...
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