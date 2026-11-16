Nové Carl-Gustafy pro Litvu, stíhačky NATO vzlétly třikrát

Stíhačky NATO, které střeží vzdušný prostor Pobaltí, mezitím v prvním listopadovém týdnu zasahovaly ve třech případech.
Jedna zakázka končí, další běží
Dokončení kontraktu oznámilo litevské ministerstvo národní obrany 10. listopadu. Na starší zakázku už plynule navazuje nová. V květnu 2026 Litva uzavřela se společností Saab Dynamics AB desetiletou smlouvu na další granátomety Carl-Gustaf M4, náhradní díly a výcvikové vybavení. Pokud dojde i na předpokládané navazující kontrakty, může hodnota smlouvy dosáhnout zhruba 58 milionů eur (přibližně 1,4 miliardy Kč).
První technika z nového kontraktu už do Litvy dorazila. Podkaliberní adaptéry a vybavení pro venkovní výcvik, na kterých se strany dohodly, mají přijít na začátku roku 2027.
Carl-Gustaf M4 je víceúčelový zbraňový systém ráže 84 milimetrů určený k opakovanému použití. Slouží k ničení obrněných cílů, k vyřazování živé síly i k podpoře manévru jednotek. Poslední verze M4 je oproti předchůdcům kratší a lehčí, takže se s ní vojákům pracuje pohodlněji. Systém se podle ministerstva osvědčil i v reálném boji.
Peníze míří i do litevského průmyslu
Nákupy výzbroje provází podle ministra národní obrany Robertase Kaunase také investice do domácí ekonomiky a technologických kapacit. Letos v květnu Litva podepsala se Saab Dynamics AB smlouvu o průmyslové spolupráci za přibližně 17 milionů eur (zhruba 415 milionů Kč).
„Tato spolupráce rozšiřuje národní kompetence v oblasti skladování munice, logistiky, inženýrských řešení a bezpečnostních technologií a zároveň posouvá rozvoj schopností národního obranného průmyslu,“ uvedl Kaunas.
Il-20, dron a An-26
Jednotka protivzdušné obrany NATO v Pobaltí byla mezi 2. a 8. listopadem uvedena do pohotovosti kvůli třem porušením mezinárodních pravidel letového provozu. Jako první vzlétly stíhačky 2. listopadu, kdy měly identifikovat a doprovodit letoun Il-20. Ten mířil mezinárodním vzdušným prostorem z ruského vnitrozemí do Kaliningradu. Posádka měla zapnutý palubní odpovídač a udržovala rádiové spojení s regionálním střediskem řízení letového provozu, předem podaný letový plán ale neměla.
O den později stíhačky NATO zasahovaly kvůli možnému bezpilotnímu prostředku, který byl hlášen nad Lotyšskem. Třetí incident přišel 6. listopadu. Piloti tehdy identifikovali a doprovodili letoun An-26 na trase z ruského území do Kaliningradu. I on letěl se zapnutým odpovídačem a s rádiovým spojením, opět však bez předem podaného letového plánu.