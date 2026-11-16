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Nové Carl-Gustafy pro Litvu, stíhačky NATO vzlétly třikrát

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Litevská armáda převzala další protitankové granátomety Carl-Gustaf od švédské zbrojovky Saab. Dodávkou granátometů a náhradních dílů se uzavřela zakázka za 14 milionů eur (přibližně 341 milionů Kč), kterou Vilnius podepsal na konci roku 2024.
Nové Carl-Gustafy pro Litvu, stíhačky NATO vzlétly třikrát

Nové Carl-Gustafy pro Litvu, stíhačky NATO vzlétly třikrát

Zdroj: Wikimedia Commons, Kaitsevägi
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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