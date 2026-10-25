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Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalem
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 25.10.2026 09:05
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