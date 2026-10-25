Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šuplík nejde vytáhnout, dvířka sotva dolehnou a na stěnách se usadila bílá […]
Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalem

Neničte si mrazák nožem ani vroucí vodou. Na tlustý led stačí 1 trik s alobalem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:05

Reklama
Další články z Extrafit.cz
„Nechávat dvířka pračky otevřená, nebo zavřená?” Správnou odpověď prozradil odborník na spotřebiče
„Nechávat dvířka pračky otevřená, nebo zavřená?” Správnou odpověď prozradil odborník na spotřebiče
Češi objevili náhradu ovesné kaše. Uvaříte ji za 5 minut a zasytí vás až do oběda
Češi objevili náhradu ovesné kaše. Uvaříte ji za 5 minut a zasytí vás až do oběda

Ovesné vločky mají mezi snídaněmi pevné místo, jenže po několika týdnech dokážou […]

Proč program ECO spotřebuje méně, i když trvá déle: Co to je a jak funguje
Proč program ECO spotřebuje méně, i když trvá déle: Co to je a jak funguje

Na displeji myčky naskočí skoro čtyři hodiny a prst sám sjede k […]

Máte na půdě starou vázu z lisovaného skla? Jedna taková vynesla v aukci 6 500 Kč
Máte na půdě starou vázu z lisovaného skla? Jedna taková vynesla v aukci 6 500 Kč

Zaprášená krabice na půdě a v ní skleněná váza po prababičce, kterou […]

Jaké vytápění se dnes vyplatí nejvíc? Velká analýza ukázala, které vyjde na 816 eur a které až na 1 632 eur ročně
Jaké vytápění se dnes vyplatí nejvíc? Velká analýza ukázala, které vyjde na 816 eur a které až na 1 632 eur ročně

Teplá podlaha v celém domě zní jako vrchol pohodlí. Kdo ji ale […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.