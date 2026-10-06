Nemocnice v Náchodě spustila plný provoz robotické chirurgie

Oblastní nemocnice Náchod oficiálně ukončila certifikační fázi a přešla do plného samostatného provozu robotického operačního systému. U příležitosti spuštění uspořádala nemocnice novinářský den, během něhož mohli zástupci médií sledovat živý přenos přímo z operačního sálu, mluvit s primáři zapojených oborů i s pacientem, který má robotický zákrok úspěšně za sebou.
Cesta k robotické chirurgii v Náchodě nebyla krátká. Přípravy trvaly pět let jednání a schvalování, než mohl tým lékařů a sester nastoupit do intenzivního tréninkového programu. Každý z operujících chirurgů musel absolvovat nejméně 40 hodin na cvičné konzoli, poté následovala stáž na specializovaném chirurgickém pracovišti v Polsku a nakonec cvičné operace přímo v Náchodě za dozoru odborného instruktora. Zdravotníkům celý přechod usnadnily jejich dlouholeté zkušenosti s laparoskopií.
Robotický systém nyní využívají tři obory. Primář chirurgie MUDr. Jaroslav Vokůrka jej nasazuje především u bariatrických operací léčících obezitu a u operací kýl, přičemž náchodská nemocnice patří v bariatrické operativě k špičkovým pracovištím v republice. Primář urologie MUDr. Petr Prošvic vyzdvihuje přínos systému zejména při precizních operacích prostaty. Gynekolog MUDr. Marek Střecha pak přiblížil využití u složitých zákroků v oblasti pánve a dělohy. Systém nachází uplatnění také při operacích žaludku nebo kolorektálních výkonech.
Primář centrálních operačních sálů MUDr. Karel Dohnal vysvětlil, že každý obor má pevně stanovené operační dny, kdy může robota využívat. Prozatím jej nejvíce vytěžuje chirurgické oddělení.
Operatér při zákroku sleduje operační pole na konzoli ve trojrozměrném zvětšení. Robotické nástroje jsou vybaveny takzvaným mikrozápěstím umožňujícím přirozený pohyb ve všech směrech, který navíc zcela eliminuje třes lidské ruky. Výsledkem jsou přesnější pohyby šetrnější k okolním tkáním, menší operační rány, nižší krevní ztráty a kratší pobyt pacienta v nemocnici.
Lékaři při novinářském dni rozptýlili i rozšířený mýtus o autonomním robotovi. Přístroj nevykoná jediný pohyb sám od sebe, po celou dobu operace jej plně ovládá chirurg.
Pacienti z nové technologie obavy nemají, v odborných poradnách se na možnost robotické operace sami aktivně ptají. Jeden z operovaných pacientů novinářům potvrdil, že ho překvapila především rychlost hojení.
Zdroj: Nemocnice Náchod