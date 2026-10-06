Mistr světa Gattuso promluvil o nejtěžším soupeři své kariéry. Patnáct let bojuje s autoimunitní nemocí očí

Neděle 4. října 2026, Teatro Sociale v Trentu, tři hodiny odpoledne. Panel na Festivalu dello Sport nesl název „Non mollare mai“, tedy „Nikdy se nevzdávej“. Gattuso tam nevyprávěl jen o finále v Berlíně nebo o nocích v Lize mistrů. Řekl, že s fotbalem skončil kvůli autoimunitní nemoci, kterou podle svých slov dostal ve čtyřiatřiceti letech. Jde o oční myastenii. Patnáct let bere kortikoidy, a když je vysadí, vrací se mu dvojité vidění. Muž, kterého celá generace fanoušků zná jako neúnavného defenzivního záložníka, který nikdy neustoupil, tak veřejně pojmenoval protivníka, kterého nešlo přeběhnout ani složit skluzem. Na rozdíl od Zidana, Henryho nebo Barcelony ho tenhle soupeř nepustí ani po závěrečném hvizdu.
Den, kdy viděl čtyři Ibrahimoviće
Aby bylo jasné, kolik musel unést, stačí připomenout jeho sportovní životopis. Za italskou reprezentaci odehrál 73 zápasů a vstřelil jeden gól. Svaz FIGC ho řadí mezi hlavní postavy berlínského triumfu z roku 2006 a UEFA připomíná, že ve finále proti Francii patřil k nejlepším na hřišti. S AC Milán vyhrál Ligu mistrů v letech 2003 a 2007. Prošel tedy těmi nejtěžšími zápasy, jaké fotbal nabízí.
Zlom přišel 9. září 2011 v utkání Milána s Laziem. Gattuso o několik týdnů později na tiskové konferenci v Milanellu líčil, že už před zápasem měl ve vidění skvrny a klubový lékař ho nechtěl pustit na hřiště. Nastoupil i tak. Po střetu se spoluhráčem Alessandrem Nestou požádal o střídání. Doma pak nemohl řídit auto, protože levé oko nefungovalo, jak mělo. Na hřišti prý viděl „čtyři Ibry“.
Lékař Milána Rodolfo Tavana tehdy mluvil o ochrnutí šestého hlavového nervu. Vyloučil vážné a nevyléčitelné nemoci a vývoj chtěl hodnotit v horizontu dvou až šesti měsíců. Pojem myastenie v roce 2011 veřejně nezazněl, objevil se až v pozdějších Gattusových výpovědích. Jeho postoj už tehdy zněl povědomě: nepřestanu, v životě jsou horší věci, důležité je nevzdat se.
Hrál ještě do roku 2013, kdy kariéru ukončil po sezoně ve švýcarském Sionu. Dnes otevřeně říká, že za koncem stála nemoc.
Patnáct let s kortikoidy
Z vystoupení v Trentu je zřejmé, jak velkou část jeho života nemoc zabírá. Podrobný přepis zveřejnil web TuttoMercatoWeb. Gattuso v něm popisuje každodenní režim, kterému se podřizuje už přes deset let. Kortikoidy podle něj zvyšují riziko přibírání, a tak velmi pečlivě hlídá jídelníček. Jiný člověk by se při takové léčbě podle jeho slov dostal na „200 kilo“. Alkohol nepije téměř sedm let.
Mluvil i o tom, že přišla chvíle, kdy to chtěl vzdát. Nakonec ale pokračuje, „dokud mu Bůh dává sílu“. Připomněl také pacienty se stejnou diagnózou, kteří jsou kvůli ní upoutaní na lůžko čtyři nebo pět měsíců. Řekl, že nemoc přijal, pracuje s ní a cítí se silnější než ona.
Poprvé o ní nemluvil. V prosinci 2020, tehdy jako trenér Neapole, po zápase s Turínem v televizi Sky Sport přiznal, že trpí autoimunitní myastenií. Měsíc prý nebyl sám sebou, dvojité vidění označil za velkou obtíž a dodal, že to odnesli i jeho hráči. Obrátil se tehdy také na mladé lidi, kteří se trápí kvůli svému vzhledu: život je krásný a je potřeba mu čelit beze strachu, ne se schovávat.
Jak konkrétně nemoc ovlivňovala jeho rozhodování na lavičce, Gattuso nikdy nepopsal. Podle nás se to dá odhadnout. Trenér, který vidí dvojitě, hůř čte rozestavení, hůř reaguje na proměny hry a tráví devadesát minut ve stresu, který příznaky myastenie navíc zhoršuje. Pro trenéra těžko hledat nevhodnější pracovní podmínky.
Co je oční myastenie
Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém narušuje přenos signálu z nervu na sval. Oční forma postihuje svaly, které pohybují okem a zvedají víčka. Typickými příznaky jsou dvojité vidění a pokles víčka. Podle americké nadace MGFA má zhruba 15 % lidí s myastenií potíže jen na očích.
Od běžné únavy očí nebo zranění po srážce ji odlišuje několik věcí:
- Příznaky kolísají. Během dne se zhoršují a po odpočinku se dočasně zlepší.
- Únava ji zhoršuje. Pro sportovce a trenéry jde o zrádnou kombinaci.
- Neničí zrak trvale. Nepoškozuje sítnici ani zrakový nerv, ale spadlé víčko může zornici zakrýt a oko tím prakticky vyřadit.
- Může přejít v celkovou formu. Pokud ale zůstávají jen oční příznaky pět a více let, je takový vývoj podle MGFA méně pravděpodobný. To je pro Gattusa po víc než deseti letech s nemocí dobrá zpráva.
Léčba se obvykle opírá o inhibitory cholinesterázy. Při nedostatečném účinku přicházejí na řadu kortikosteroidy a další imunosupresiva. U chronické autoimunitní nemoci obvykle nejde o vyléčení jednou provždy. Cílem je udržet příznaky pod kontrolou a najít rovnováhu mezi účinkem léků a jejich vedlejšími účinky. Gattusova váha a abstinence jsou přesně tou druhou stranou rovnice.
Podobnou zkušenost mají i jiní vrcholoví sportovci. Tenistka Venus Williams, sedminásobná grandslamová vítězka ve dvouhře a čtyřnásobná olympijská vítězka, veřejně mluvila o Sjögrenově syndromu. Jde o jinou autoimunitní nemoc, která způsobuje mimo jiné vyčerpání a bolesti svalů a kloubů. V roce 2012 popsala únavu tak silnou, že i sedět na židli bylo náročné. Diagnózy se liší, motiv je stejný: soupeř, kterého z tribuny nikdo nevidí.
Jak je to v Česku
Myastenie není nemoc vyhrazená sportovcům. Česká studie publikovaná v časopise Orphanet Journal of Rare Diseases odhaduje na základě dat zdravotních pojišťoven prevalenci zhruba 28,2 případu na 100 000 obyvatel ke konci roku 2021. Pro celé Česko to podle našeho přepočtu znamená přibližně tři tisíce lidí.
Stejná studie ukazuje, jak vypadá léčba v praxi. Inhibitory acetylcholinesterázy dostávalo 91,1 % sledovaných pacientů, kortikosteroidy 75,2 % a imunosupresiva 45,2 %. Nitrožilní imunoglobuliny a výměna plazmy jsou dostupné, ale kvůli vyšší ceně je dostává menší část nemocných.
Podle pacientské verze českého standardu léčby by měl člověk s nevysvětlenou svalovou únavností nejprve zamířit k praktickému lékaři nebo neurologovi. Po potvrzení diagnózy má být odeslán na specializované pracoviště, jako je Centrum MG v Praze nebo poradny pro nervosvalová onemocnění ve fakultních nemocnicích v Hradci Králové, Ostravě, Brně, Plzni, Motole či v Thomayerově nemocnici.
K lékaři je dobré zajít, pokud se objeví:
- dvojité nebo rozmazané vidění
- pokles jednoho nebo obou víček
- potíže, které během dne kolísají a po odpočinku ustupují
Při zhoršené řeči, potížích s kousáním a polykáním nebo při dušnosti je nutné okamžitě volat záchrannou službu.
Soupeř, kterého nejde složit skluzem
Gattuso nikdy nebyl nejtechničtějším hráčem v kabině. Uplatnil se díky tomu, že vydržel déle než ostatní, běžel o metr dál a do souboje šel ještě jednou. Stejná vlastnost mu dnes pomáhá jinak. Místo jednoho zákroku v pravou chvíli je potřeba každý den vzít léky, ohlídat talíř a odmítnout skleničku. Nikdo mu za to netleská a žádné finále to nerozhodne.
Právě proto jeho věta, že je silnější než nemoc, podle nás říká o jeho povaze víc než všechny záběry z Berlína. Na hřišti bojoval devadesát minut. S myastenií bojuje patnáct let a konec nedohlédne.
Na pódiu v Trentu tak seděl muž, kterého fanoušci znají jako symbol neústupnosti. Nejvýstižněji to ale ukázal jeho každodenní režim: denní dávka kortikoidů, sedm let bez alkoholu a zrak, který bez léků přestane spolupracovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle