Máte doma starou telefonní kartu? Sběratelé po nich šílí a vyplácí až 30 000 Kč

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Řeč je o legendárních telefonních kartách pro veřejné telefonní automaty. Tento fenomén, který neodmyslitelně patří k české porevoluční nostalgii, doslova změnil způsob, jakým jsme komunikovali. Kdo by nepamatoval ten specifický zvuk, když karta zajela do automatu, a napínavé sledování displeje, jak rychle ubývají jednotky! Telefonní budky se staly diskrétními zpovědnicemi i místy prvních lásek. Na konci devadesátých let, přesně v roce 1999, jich u nás fungovalo neuvěřitelných více než 30 000. Mít v peněžence alespoň jednu kartu byla naprostá nutnost pro každého školáka, manažera i babičku.
Od francouzské technologie po národní fenomén SPT Telecom
Historie tohoto fenoménu se u nás začala psát v květnu roku 1991. Tehdy byl v pražské Olšanské ulici zprovozněn vůbec první kartový automat v Československu, který využíval špičkovou technologii francouzské firmy Schlumberger. Pro tehdejší občany zvyklé na věčně nefunkční mincovní automaty to byl závan západního luxusu.
Národní podnik SPT Telecom následně zaplavil republiku miliony těchto karet s nejrůznějšími motivy – od hradů a zámků přes ohrožená zvířata až po reklamy na tehdejší technologické novinky. Éra těchto plastových pomocníků skončila definitivně až v roce 2021, kdy byla v obci Hlubyně odstraněna úplně poslední telefonní budka v České republice. Tím se definitivně uzavřela jedna velká kapitola, což jen posílilo sběratelský kult.
Detektivka v šuplíku: Jak poznat, že držíte v ruce skutečný poklad?
Ne každá karta, kterou doma najdete, vám ale zajistí pohádkové bohatství. Sběratelský svět je neúprosný a klíčem k úspěchu je stoprocentní stav, v odborné hantýrce zvaný mint. Karta nesmí mít žádné škrábance, ohyby ani otlaky od čteček automatů. Použité a ošoupané karty mají bohužel hodnotu minimální.
Druhým zásadním faktorem je výše nákladu. Zatímco běžné karty s motivy Karlštejna či zvířat, které se tiskly v nákladech stovek tisíc kusů, sběratele nezajímají, limitované edice do 1 000 kusů, dárkové karty nebo tiskové chyby jsou vyvažovány zlatem. Jako příklad může posloužit karta s motivem office parku Hadovka, která se v nákladu pouhých tisíc kusů prodala na Aukru za skvělých 4 030 Kč. A ty největší rarity jdou ještě mnohem výš.
„Pokud jde o privátní obchody mezi sběrateli, proslýchá se i o 100 000 Kč v počátcích sbírání. Co se týče aukcí, obchodů v dnešní době na Aukru apod., tak se pohybujeme v částkách kolem 25 tisíc Kč za ty nejvzácnější kusy,“ potvrzuje Luboš Slezák, renomovaný sběratel a člen Klubu sběratelů telefonních karet.
Krabice od bot plná vzpomínek: Kde prodat a na co si dát pozor?
Pokud doma najdete pověstnou krabici od bot plnou starých karet, buďte realističtí. Modelový příklad mluví jasně: pokud objevíte zhruba 120 kusů běžných použitých karet z let 1995–1998 s motivy hradů či zvířat, které nesou stopy používání, sběratelé vám za celý takový komplet nabídnou maximálně 100 až 200 Kč. To potvrzují i zklamané hlasy z internetových diskusí.
Zase další lákavý titulek o tom, jak máme doma v krabici poklady za desetitisíce. Reálně jsem zkoušel na Aukru prodat celou svou sbírku ze základky, asi 150 karet, a nikdo mi na to nepřihodil ani startovní padesátikorunu. Sběratelé chtějí jen věci, co se nikdy nedostaly lidem do ruky, ne ty ošoupané plasty, co máme všichni v šuplíku.
Přesto se vyplatí půdu či sklep prohledat! Pokud narazíte na netknuté, nikdy nepoužité kousky v perfektním stavu, vaše cesta by měla vést na specializované aukční portály jako Aukro nebo přímo do sběratelských klubů. Máte i vy doma schovanou svou starou sbírku telefonních karet, nebo jste je už dávno vyhodili? Podělte se s námi o své vzpomínky v diskusi!
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská