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Máte doma starou telefonní kartu? Sběratelé po nich šílí a vyplácí až 30 000 Kč

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Dennívýzva
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Vzpomenete si ještě na dobu divokých devadesátých let, kdy mobilní telefony byly výsadou vyvolených a my jsme museli kvůli každému hovoru vážit cestu na roh ulice? Do kapsy jsme tehdy strkali nenápadný předmět, bez kterého se nedalo fungovat. Zatímco tehdy stál pár korun a po použití jsme ho bez přemýšlení vyhazovali, dnes se mezi sběrateli strhla nefalšovaná horečka. Pokud máte doma v šuplíku ten správný kousek v dokonalém stavu, můžete za něj na ruku dostat až 25 000 korun. O jaký retro poklad se jedná?
Máte doma starou telefonní kartu? Sběratelé po nich šílí a vyplácí až 30 000 Kč

Máte doma starou telefonní kartu? Sběratelé po nich šílí a vyplácí až 30 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:30

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