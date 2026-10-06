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Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35

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Jana Černochová si vzala na mušku premiéra Andreje Babiše i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia…
Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová, FOTO: ODS/se souhlasem

Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová, FOTO: ODS/se souhlasem

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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