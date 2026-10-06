Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35

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Černochová rozcupovala Babišovo „nicnedělání“ i Okamurovu jadernou paniku kolem F-35Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jana Černochová si vzala na mušku premiéra Andreje Babiše i předsedu Poslanecké sněmovny Tomia…
Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová, FOTO: ODS/se souhlasem
Doba čtení 8 min
Článek byl publikován 06.10.2026 14:49
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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