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Petr Fischer: Havel mezi kýčem a věčnou inspirací. Čím by nám dnes prospěl?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Václavu Havlovi by bylo devadesát let! Všichni cítíme, že bychom si přáli, aby to byla pravda, aby se to stalo, jen občas nevíme proč. Přesněji: proč by Havel dnes jako veřejný intelektuál zasahující do veřejného dění – jak on sám říkal homo politicus – české společnosti prospěl? Čím přesně? O postojích vzhledem k totalitním tendencím
profimedia-0211154851

profimedia-0211154851

Zdroj: Prezident Václav Havel, rok 1990. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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