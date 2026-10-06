Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

ÚOHS byl na neohlášeném šetření v Prazdroji, firma se chce jeho postupu bránit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zástupci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byli v uplynulých týdnech v Plzeňském Prazdroji na neohlášeném místním šetření. Prověřují možné zneužití dominantního postavení při prodeji piva v restauracích.
ÚOHS byl na neohlášeném šetření v Prazdroji, firma se chce jeho postupu bránit

ÚOHS byl na neohlášeném šetření v Prazdroji, firma se chce jeho postupu bránit

Zdroj: Plzeňský Prazdroj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:10

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Ústřední knihovna se na dva roky uzavře, čeká ji rekonstrukce za čtvrt miliardy
Ústřední knihovna se na dva roky uzavře, čeká ji rekonstrukce za čtvrt miliardy
ANKETA: Sledujete předvolební kampaň, nebo vás už štve a čekáte, až skončí?
ANKETA: Sledujete předvolební kampaň, nebo vás už štve a čekáte, až skončí?

Do voleb už zbývá opravdu jen pár dní. Předvolební kampaň jde do finále. Kampaně všech možných politických...

Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle
Náklaďák s odpadem se převrátil na kruháči, chodník zasypala suť i židle

Neobvyklou nehodu řešili policisté a hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Na kruhovém objezdu se tam...

Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy
Z gigantické vyhlídkové lavičky lze dohlédnout přes Šumavu až na daleké Alpy

Gigantickou „kochací“ lavičku najdete nově mezi Malesicemi a Dolním Vlkýšem na území Městského obvodu Plzeň...

Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují
Falešné cedule varují před smrtící pseudovzteklinou, veterináři se od nich distancují

Na několika místech v ČR se objevily cedule zakazující volný pohyb psů kvůli Aujeszkyho chorobě u divočáků....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.