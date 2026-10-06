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Přílivová vlna ve 2. století př. n. l. smetla egyptský přístav do moře. Archeologové teď našli chrám plný pokladů

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V polovině 2. století př. n. l. se obří bloky Amonova chrámu zřítily do kanálu. Potápěči v troskách egyptského Thonis-Herakleionu nyní odkryli jeho pokladnici.
Přílivová vlna ve 2. století př. n. l. smetla egyptský přístav do moře. Archeologové teď našli chrám plný pokladů

Přílivová vlna ve 2. století př. n. l. smetla egyptský přístav do moře. Archeologové teď našli chrám plný pokladů

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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