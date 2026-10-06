Příměstské vlaky kolem Prahy jezdí přeplněné, kraj hrozí Českým drahám sankcemi

Tisíce cestujících v okolí Prahy zažily v pondělí ráno pořádně nepříjemnou cestu do práce. Z provozu vypadlo 23 elektrických jednotek CityElefant, takže na příměstských linkách vyjížděly místo dvou spojených souprav jen samostatné třívozové jednotky. Vlaky byly ve špičce přeplněné a nabíraly zpoždění.
České dráhy jako příčinu výpadku uvádějí souběh hned několika faktorů, konkrétně technické závady, vandalismus, instalaci kamerového systému a montáž evropského zabezpečovacího systému ETCS. Mluvčí ČD Nikola Moravcová za vzniklé problémy cestujícím omluvila. Do večera se situace částečně stabilizovala, chybějících jednotek bylo podle jejích slov kolem sedmé hodiny přibližně šest. Dva ranní spoje byly zrušeny, v úterý by k tomu podle ČD docházet nemělo. Omezení se týkají zejména linek S1, S9 a částečně S7, přičemž komplikace mohou přetrvávat i v dalších dnech.
Středočeský kraj situaci označuje za nepřijatelnou a jedná s vedením Českých drah na nejvyšší úrovni. Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký ze STAN nešetřil kritikou. „Situace, kdy stovky lidí stojí na peronech a následně se mačkají v polovičních soupravách, je absolutně neakceptovatelná," prohlásil s tím, že ČD jako profesionální dopravce musejí mít funkční záložní plány. Kraj je podle jeho slov připraven uplatnit sankce, které mu umožňuje smlouva z roku 2019.
Jaká konkrétní částka hrozí, upřesnil Adam Hejda z hejtmanství. Výše pokuty se bude odvíjet od toho, kolik spojů vůbec nevyjelo nebo vyjelo v nižší kapacitě, než odpovídá objednávce. „Předpokládáme, že sankce bude v řádech stovek tisíc korun," uvedl Hejda s tím, že přesný výpočet závisí na délce trvání omezení. Sankce jsou fakturovány v pravidelných kvartálních vyúčtováních.
Jde přitom o opakující se problém. Téměř totožnou situaci řešil Středočeský kraj už v září letošního roku, kdy vysoký počet odstavených CityElefantů způsobil sníženou kapacitu příměstských vlaků ve stejných oblastech.
Zdroj: autorský text / ČTK