Specialisté: Nové posily v podání Richarda Krajča a Vincenta Navrátila slibují oživení děje

Oblíbený kriminální seriál Specialisté prochází velkou personální proměnou. Do vyšetřovacího týmu nastupují Richard Krajčo a Vincent Navrátil a v kancelářích nahradí dva odcházející kolegy. Nové posily slibují oživení děje, jelikož ani jedna z jejich postav nepatří mezi vzorné strážce zákona. Diváci se tak mohou těšit na zcela novou dynamiku zavedené mordparty.
Změny v elitním oddělení
Major Strouhal v podání Martina Dejdara musel vyřešit citelnou ztrátu ve svých řadách. Jeho oddělení nedávno opustili kapitáni Martin Kovář a Petr Hájek, které hráli Jiří Hána a Vojtěch Vodochodský. Uvolněná místa u pracovních stolů ovšem nezůstala prázdná nadlouho a zavedená kriminálka vítá rovnou dvě nové tváře. Nadřízený plukovník Vondráček s tváří Davida Prachaře bude mít s nováčky plné ruce práce.
Povahy obou příchozích slibují řadu profesních i osobních komplikací. Zavedená sestava vyšetřovatelů díky tomu dostává zcela nový náboj. Kriminální série se na televizních obrazovkách dlouhodobě těší obrovské oblibě a její předchozí jarní řadu sledoval průměrně více než milion diváků.
Druhá šance pro detektiva
Odborné znalosti kapitána Libora Tomana nezpochybňuje vůbec nikdo. Major Strouhal ovšem moc dobře ví o jeho problematické minulosti, kvůli které musel tento vyšetřovatel před časem elitní útvar opustit. Plukovník Vondráček dává od samotného začátku najevo obrovskou nedůvěru a návrat tohoto muže vnímá silně kriticky. Strouhal se mu přesto rozhodne poskytnout druhou šanci.
„Hraji kapitána Libora Tomana, novou posilu týmu majora Strouhala,“ prozradil Richard Krajčo pro Novu. Jeho postava se ke kriminálce vrací po několika letech a podle jeho slov si prošla určitými démony. Bývalý člen elitního týmu tak před sebou má vidinu nového začátku.
Dravé mládí s vlastním přístupem
Naprosto odlišnou energii vnáší do kanceláří kapitán Adam Jelínek. Mladý policista oplývá velkou empatií a silnou touhou nabourat staré zavedené postupy svých starších kolegů. Nechybí mu ani velice specifický smysl pro humor a jistá dávka drzosti. „Kupodivu hraji drzého člověka se smyslem pro humor,“ poznamenal s nadsázkou Vincent Navrátil.
Sám herec pobaveně dodal, že vůbec netuší, jak tvůrce napadlo obsadit do takové role zrovna jeho. U mladého vyšetřovatele tak visí ve vzduchu především otázka, zda má pro každodenní práci na těch nejtěžších případech doopravdy ty správné povahové předpoklady.
Uvítání nováčků před kamerou
Samotní herci si spolupráci v obměněné sestavě nesmírně pochvalují. Patricie Solaříková alias kapitánka Králová neskrývá radost, jelikož se s oběma novými kolegy zná osobně už dlouhé roky. Podobně mluví i Martin Dejdar. Se staronovým kolegou Krajčem si prý lidsky sedl hned od první natočené klapky.
Mladší přírůstek do herecké party si kolegy získal velmi svérázným způsobem. „Vincent nás zase hned v prvním společném natáčecím obraze jako nováček v týmu pozval na panáka,“ popsal pobaveně první dny na place představitel majora Strouhala. Vzápětí s úsměvem doplnil, že pokud si mladý herec zachová tento štědrý přístup natrvalo, rozhodně s ním nebude mít sebemenší problém.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (tv.nova).