Ósakaová neměla tušení, kdo je Bejlek. Před zápasem s českou nadějí ji zaskočil detail, který měla znát

Celý příběh spustila jedna věta, kterou Ósakaová pronesla po zápase pro oficiální web China Open: „Vlastně jsem nevěděla, že je levačka, dokud mě Tomasz nezačal nechávat trénovat s levačkou. Bylo to trochu překvapení.“ Tomaszem myslela Wiktorowského, svého trenéra, který na zjištění zareagoval okamžitě a přizpůsobil přípravu. Pro čtyřnásobnou grandslamovou šampionku to zní jako drobnost. Jenže v tenise patří informace o tom, kterou rukou soupeřka hraje, k úplnému základu, podobně jako výška nebo oblíbený povrch. A Bejlek už dávno není jméno, které by si elita mohla dovolit přehlédnout.
Dvě hodiny na hraně
Zápas 3. kola v neděli 4. října ukázal, že překvapení z tréninku se do kurtu přeneslo jen částečně. Ósakaová vyhrála 7:6(4), 6:4, ale skóre skrývá, jak blízko měla k prohře. Bejlek měla v úvodní sadě čtyři setboly. V celém utkání si vypracovala devět brejkbolů. Ósakaová potřebovala pět mečbolů, než mohla po dvou hodinách a jedné minutě slavit postup.
Statistiky ukazují, čím Češka soupeřku trápila nejvíc. Nastřílela pět es, Ósakaová žádné. Japonka zase vládla bodům po prvním servisu a ve chvílích, kdy šlo o všechno, zahrála přesněji. WTA o jejím výkonu napsala, že „zvládla klíčové momenty“. Výstižné shrnutí: nebyla lepší celý zápas, jen v rozhodujících míčích.
Svou roli sehrály i podmínky. Ósakaová po utkání zmínila silný vítr a chlad, které z duelu udělaly nepříjemnou bitvu pro obě strany. Soupeřku přitom ocenila bez vytáček a nazvala ji „neuvěřitelnou hráčkou“.
Proč neměla být levá ruka Bejlek tajemstvím
Kontext dělá z nevinného přiznání pikantní detail. Bejlek přijela do Pekingu jako nasazená dvacítka, ve světovém žebříčku jí patří 29. místo s 1 710 body, což je zároveň její kariérní maximum. Na turnaji měla v 1. kole volný los a ve 2. kole porazila Maddison Inglisovou 6:3, 7:5.
Ještě výmluvnější je její sezona:
- únor 2026: jako kvalifikantka vyhrála turnaj WTA 500 v Abú Zabí, první titul kariéry,
- po Abú Zabí: skok ze 101. na 52. místo, k 9. únoru debut v elitní padesátce,
- srpen 2026: semifinále turnaje WTA 1000 v Cincinnati,
- říjen 2026: 29. místo žebříčku v dvaceti letech.
WTA po jejím únorovém triumfu vyzdvihla herní inteligenci, s níž kompenzuje výšku necelých 160 centimetrů. Zkrácené míče, loby, obrana, změny tempa. A k tomu leváctví, které organizace výslovně označila za další zbraň. Tedy přesně ten detail, který Ósakaovou zaskočil.
Podle nás nejde o projev arogance. Spíš o ukázku, jak rychle se v ženském tenise mění generace soupeřek. Ještě před rokem by byla Bejlek pro hvězdu formátu Ósakaové jednou z mnoha mladých Češek. Dnes je to hráčka, na kterou se musí připravovat stejně pečlivě jako na zavedená jména. Reakci Bejlek na výrok zatím nikdo nezveřejnil. Po titulu v Abú Zabí ale sama mluvila o tom, že staví na běhu, citu pro hru a schopnostech, které vyšší soupeřky nemají.
Levačky jako dlouhodobá slabina
Ósakaová o potížích s levorukými hráčkami nemluví poprvé. V srpnu na turnaji v Torontu před zápasem s Leylah Fernandezovou na tiskové konferenci, jejíž přepis zveřejnil ASAP Sports, řekla, že levaček není na okruhu mnoho a vždy jí chvíli trvá, než si zvykne. Za největší problém označila levácký servis a připomněla zkušenosti s Petrou Kvitovou.
Tehdy se obavy nenaplnily, Fernandezovou porazila 6:4, 6:4. V Pekingu se ale přesně to, co popisovala, promítlo do čísel: pět es Bejlek a devět brejkbolů proti ní. Zajímavé je, že Ósakaová zároveň přiznala, že společný trénink s konkrétní soupeřkou pro ni nemá velkou vypovídací hodnotu. Wiktorowski proto zvolil cestu přes sparing s levačkou. Pomohlo to, i když jen tak tak.
Japonka přitom prožívá nejsilnější sezonu od svých největších let. Finále v Bad Homburgu, čtvrtfinále Wimbledonu, semifinále ve Washingtonu, čtvrtfinále v Torontu a osmifinále US Open. V Pekingu, kde v roce 2019 slavila titul, je nasazená dvanáctka. V úvodním zápase po pauze od US Open potřebovala na Marii Timofejevovou tři sady, proti Bejlek vystačila se dvěma, ale tlak byl větší.
Další česká překážka
Cesta Ósakaové turnajem vede přes další Češku. V osmifinále ji čeká Karolína Muchová, nasazená sedmička, která ve 3. kole otočila zápas s Ljudmilou Samsonovovou 4:6, 6:4, 6:2. Jejich vzájemná bilance je vyrovnaná 3:3, poslední dva duely ale patřily Muchové: letos vyhrála ve Wimbledonu 7:6(4), 6:4 a v Bad Homburgu po skreči Ósakaové. Zápas byl na programu v úterý 6. října a podle WTA byl v době psaní přerušen ve třetí sadě za stavu 1:1 na sety. Čeští diváci ho mohou sledovat na CANAL+ Sport 2.
Pekingský týden má i další český rozměr. Nikola Bartůňková jako nasazená šestadvacítka vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3, odvrátila všech pět brejkbolů a ve druhé sadě žádnému nečelila. Pro ni to byla životní výhra a první skalp hráčky z elitní trojky.
Ósakaová si z Pekingu odnese minimálně jedno ponaučení: příště si nejspíš ověří, kterou rukou česká soupeřka drží raketu. Bejlek si zase odváží jistotu, že bývalou světovou jedničku dokázala dotlačit až na pokraj prohry. A že po letošku už ji nikdo podruhé nepřehlédne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář