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Ósakaová neměla tušení, kdo je Bejlek. Před zápasem s českou nadějí ji zaskočil detail, který měla znát

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Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová přiznala, že až při přípravě zjistila, že Sára Bejlek je levačka. V Pekingu ji pak porazila jen se štěstím v koncovkách.
Ósakaová neměla tušení, kdo je Bejlek. Před zápasem s českou nadějí ji zaskočil detail, který měla znát

Ósakaová neměla tušení, kdo je Bejlek. Před zápasem s českou nadějí ji zaskočil detail, který měla znát

Zdroj: US Open
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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