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Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavře

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Dva centimetry sněhu na střeše budou i v této zimě hraniční hodnotou pro zachování provozu Svijanské arény ve Sport parku. Vyplývá to z předběžných údajů posudku, který je před dokončením, řekl Zbyněk Karban, jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec, pod kterou Sport park patří.
Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavře

Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavře

Zdroj: Home credit arena
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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