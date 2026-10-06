Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavře

Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pokud napadnou dva centimetry sněhu, Svijanská aréna opět zavřeZdroj: Home credit arena
Článek byl publikován 06.10.2026 15:01
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