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Fuchsie přežijí zimu i ve sklepě, ale jen když je před uložením seříznete správným způsobem. Většina lidí řeže moc málo

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Každý podzim se opakuje stejný scénář. Balkónová fuchsie ještě drží poslední zvonečky, pěstitel ji obdivuje, a právě proto se bojí sáhnout po nůžkách.
Fuchsie přežijí zimu i ve sklepě, ale jen když je před uložením seříznete správným způsobem. Většina lidí řeže moc málo

Fuchsie přežijí zimu i ve sklepě, ale jen když je před uložením seříznete správným způsobem. Většina lidí řeže moc málo

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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