Souček přijel do Wembley jako návštěvník, ne jako hráč. Koleno ho trápí od mistrovství světa, ale West Ham hlásí průlom

Pondělní večer 5. října, trávník slavného Wembley. Česká reprezentace se chystá na zápas Ligy národů s Anglií a mezi hráči v tréninkových soupravách stojí jeden muž v civilu. Tomáš Souček nejdřív doprovodí na hřiště kapitána Ladislava Krejčího, pak si stoupne stranou a dívá se. Mluví s trenérem Santim Deniou, s Vladimírem Coufalem a s vedoucím mužstva Michalem Černým. Do zápasu nezasáhne, přesto přijel s dobrou zprávou. O tři dny dřív totiž poprvé od mistrovství světa odehrál zápas. V neveřejném přípravném utkání West Hamu proti třetiligovému Wycombe vydržel na hřišti 65 minut, proměnil penaltu a pomohl k výhře 2:0. Po více než třech měsících rehabilitace jde o první skutečnou zápasovou zátěž.
Od Mexika po Wycombe
Zranění přišlo v nejhorší možné chvíli. Na MS 2026 v Mexiku prohrávalo Česko s domácím výběrem 0:3. Souček šel na hřiště v 63. minutě a dvacet minut nato se hra zastavila. Podle iDNES při napadání brankáře špatně došlápl, ve 86. minutě ho vystřídal Alexandr Sojka. Ze hřiště odcházel s oporou Coufala a Lukáše Červa. West Ham následně potvrdil zranění levého kotníku.
Časová osa návratu vypadá takto:
|Datum
|Co se stalo
|25. června
|zranění kotníku v zápase s Mexikem (24. června místního času)
|10. září
|zapojení do částí týmového tréninku, k tomu individuální kondice
|2. října
|65 minut a gól z penalty proti Wycombe
|9. října
|nejbližší soutěžní zápas West Hamu, doma proti QPR
Mezi zraněním a zápasem s Wycombe tak uběhlo 99 dní. Pokud by Souček nastoupil proti QPR, šlo by o 106 dní bez soutěžního startu.
Proč to trvalo tak dlouho
Přesnou diagnózu Souček ani klub nezveřejnili, mluví se obecně o kotníku a vazech. Pavel Nedvěd krátce po zápase uvedl, že nejde o zlomeninu. Fyzioterapeutické odhady, které se po turnaji objevily na sociálních sítích, pracovaly podle videa se dvěma scénáři: s poraněním vnitřního vazu kotníku a pauzou čtyř až osmi týdnů, nebo s vážnějším poškozením vazivového spojení holenní a lýtkové kosti s výpadkem deset a více týdnů. Oficiální diagnózou ale ani jeden z nich nebyl.
Skutečný průběh odpovídá spíš té delší variantě a hlavně velmi opatrnému postupu. Trenér West Hamu Nuno Espírito Santo 10. září vysvětloval, že Souček zvládá jen části týmového tréninku a zbytek absolvuje individuálně. „Prioritou je vrátit ho ve formě,“ zaznělo z klubu. Proto chyběl v letní přípravě, v prvních osmi kolech Championship i v derby s Millwallem, které skončilo 2:2. Do ostrého zápasu ho klub nechtěl hodit rovnou. Nejdřív ho rozběhal v utkání bez diváků.
Pro Součka jde o nezvyklou zkušenost. Vážná zranění se mu v profesionální kariéře vyhýbala. Po přestupu do West Hamu v zimě 2020 ho zastavila jen svalová nepříjemnost, kvůli které chyběl deset dní a vynechal jediný zápas. Tohle je zdaleka nejdelší zdravotní pauza jeho kariéry.
Host na Wembley, který do týmu pořád patří
Návštěva na tréninku nebyla náhodná. Souček žije v Londýně a reprezentace hrála v jeho městě. Podle Sport.cz by se nebýt zranění chystal s týmem na Anglii. Symbolika je silná: ze současného reprezentačního okruhu je jediný, kdo nastoupil v obou posledních českých zápasech na Wembley, při prohře 0:5 v roce 2019 i při porážce 0:1 na Euru.
Denia, který Součka nemohl zařadit do své první nominace, o něm mluví jako o hráči, se kterým se počítá. Prý se spolu baví už dva měsíce, řeší hlavně uzdravování a cítí ze Součka stoprocentní oddanost reprezentaci. „Čekáme na něj,“ řekl. Coufal, jeho dlouholetý spoluhráč z West Hamu, doplnil, že jsou v pravidelném kontaktu a na Součkovi bylo poznat, jak moc chce být s týmem.
Tahle slova mají váhu. Souček po mistrovství světa na Instagramu nevyloučil, že svou reprezentační budoucnost přehodnotí. Podle nás tak Deniovy veřejné výroky i Součkova přítomnost na Wembley tuhle otázku do značné míry uzavírají. Trenér ho drží v kabině ještě předtím, než je zápasově použitelný, a to je jasný signál.
Bez Součka Denia poskládal zálohu z hráčů jako Alex Král, Lukáš Červ, Pavel Šulc, Lukáš Provod a nováčci Lukáš Ambros nebo Roman Macek, po změnách v nominaci přibyl i Martin Šubert. Přímou náhradu 1:1 nehledal. Před Anglií mluvil o vlastním stylu a vývoji týmu, ne o ústupu od principů.
Kdy se vrátí doopravdy
První ostrý test se nabízí hned po reprezentační pauze. West Ham hraje v pátek 9. října doma s QPR, výkop je ve 21:00 našeho času. Podle The Standard jde o nejbližší příležitost k soutěžnímu návratu, start ale potvrzený není. Do zápasové nominace se Souček nejspíš dostane už nyní, o plné minutáži rozhodne až reakce kotníku na zátěž.
West Ham jeho absenci výsledkově zvládl. Po sestupu z Premier League je po osmi kolech Championship druhý s 15 body a skóre +11, na vedoucí Swansea ztrácí dva body. O místo ve středu pole se Souček utká s Mohamadou Kantém a Arnem Engelsem. Klubu nechyběly body, ale zkušenost a hloubka kádru. Právě ty v boji o postup rozhodují ve druhé polovině sezony.
Pro reprezentaci je realistickým oknem listopad. Česko tehdy dohraje skupinu Ligy národů doma se Španělskem a venku v Chorvatsku. Pokud Souček do té doby zvládne několik soutěžních zápasů bez potíží, dá se čekat, že ho Denia povolá. Podle ČTK už teď platí, že nejtěžší část návratu má za sebou.
Na Wembley stál v džínách vedle týmu, který na něj čeká. Za pět týdnů může stát proti Španělsku v dresu. Mezi oběma momenty leží několik zápasů za West Ham a jeden kotník, který musí vydržet.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner