Peckoviny zasazené na podzim vám nikdy neponesou ovoce. Jabloně a hrušně ale zakoření tak rychle, že první úrodu sklidíte už příští rok

Načasování podzimní výsadby ovocných stromů do značné míry závisí na místních povětrnostních a klimatických podmínkách.
S výsadbou stromů a keřů byste však neměli otálet. Poskytnout jim čas na zakořenění je zásadní pro jejich dlouhodobé zdraví a vitalitu. Podzimní výsadba k tomu nabízí jedinečnou příležitost. Co sázet na podzim – druhy stromů
Jabloně jsou pro podzimní výsadbu nejlepší volbou, a to díky své odolnosti a schopnosti přizpůsobit se různým typům půdy a klimatu.
Odolávají nižším teplotám a jsou známé tím, že při dobré péči poskytují bohatou úrodu. Při výběru odrůd jabloní pro podzimní výsadbu zvažte faktory, jako je klimatické pásmo a dostupný prostor na zahradě.
A totéž platí i pro hrušně. Jsou poměrně nenáročné na údržbu a daří se jim v různých půdních podmínkách. Hrušně plodí chutné plody, které si můžete vychutnat čerstvé nebo je využít v různých kulinářských disciplínách. Pro dosažení nejlepších výsledků
vybírejte odrůdy hrušní, které jsou vhodné pro vaši oblast. Tipy na ovocné dřeviny
Ostružinové keře nejsou stromy, ale představují další vynikající možnost pro podzimní výsadbu. Tyto odolné keře mohou produkovat hojnost sladkých a šťavnatých bobulí. Péče o ně je poměrně snadná a mohou být skvělým doplňkem vaší zahrady.
Zdroj fotografie: Depositphotos Abyste si už během příští letní a podzimní sezóny mohli užívat bohatou úrodu lahodného ovoce, musíte ještě teď vysadit stromky
Rybíz a angrešt jsou mrazuvzdorné
keře, které lze vysazovat na podzim. Vytvářejí drobné, chutné plody, které se výborně hodí na džemy, želé a pečení. Nezapomeňte si vybrat odrůdy vhodné pro vaše klimatické podmínky.
Maliníky jsou známé pro své chutné a všestranné plody. Podzim je vhodnou dobou pro výsadbu malinových trsů, protože mají šanci před zimou zapustit silné kořeny. Maliníky se dodávají v různých barvách a chutích, takže si můžete vybrat druh, který nejlépe vyhovuje vašim preferencím.
Vysadit lze i borůvky i bez
Pokud máte kyselou půdu, zvažte výsadbu amerických borůvek. Tyto keře vám po dozrání zajistí stálý přísun borůvek bohatých na antioxidanty. Pro úspěch borůvek je nezbytná správná příprava půdy.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Pro výsadbu na podzim se skvěle hodí třeba jabloně a hrušně
Černý bez je známý svými vlastnostmi posilujícími imunitu a kulinářským využitím. Výsadba keřů černého bezu na podzim jim dává náskok v růstu. Dbejte na výběr odrůd, kterým se daří ve vaší oblasti.
Co na podzim nesázet
I když je podzim skvělým obdobím pro výsadbu některých ovocných stromů a keřů, je důležité vyhnout se výsadbě peckovin.
Peckoviny, jako jsou švestky, meruňky, broskvoně, třešně a višně, byste měli nechat na jarní výsadbu. Tyto stromy jsou citlivější na nízké teploty a je pro ně vhodnější zakládat je v teplejších měsících.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři