Love Island promíchal dosavadní páry. Nová bombshell Amélie si odvedla zadaného a párty narušila hádka

Love Island - epizoda 25. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 25. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 25. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 25. FOTO: distr. TV Nova Love Island - epizoda 25. FOTO: distr. TV Nova
Dvacátá pátá epizoda reality show Love Island promíchala dosavadní páry na základě hlasování diváků. Soutěžící strávili celý den fyzicky svázaní se svými novými protějšky. Večerní rokenrolovou párty proměnil příchod nové bombshell Amélie, která si pro nadcházející noc vybrala Ondřeje na úkor zklamané Páji. Nejistota před spaním
Naty a Matúš před spaním řešili obavy z diváckého hlasování a z možného přepárování. Naty situaci nesla těžce a obrečela ji, načež ji Matúš utěšoval. Stejné obavy sdílel i Pepe s Julií. Denis strávil noc opět na gauči. Ostatní účastníci si pod hrozbou možného rozdělení užívali vzájemnou blízkost.
Diváci určili nové dvojice
Ráno přineslo do vily zprávu od diváků. Účastníci po příchodu ven našli připravené stužky a pochopili, že stráví den fyzicky svázaní s nově určenými partnery. Divácké hlasování vytvořilo dvojice Vanesa a Petr, Emily a Matúš, Pája a Pepe, Naty a Ondřej, Cynthia a Honza, Jakub a Viki a Denis a Julie.
Spoutané páry řešily první komplikace už při ranní hygieně. Při snídani si Ondřej s Naty promluvili o tom, že v soukromí dosud nikdy nestrávili delší čas o samotě. Ondřej s úsměvem podotkl, že je diváci spojili záměrně, protože vědí o jejich chladnějším vztahu. Naty se mu svěřila se svými sílícími city k Matúšovi.
Matúš ve stejnou dobu řekl Emily, že má po skončení pořadu v plánu přestěhovat se za Naty do Bratislavy. Emily naopak uvedla, že ji ve vile nikdo nepřitahuje a čeká na příchod nového účastníka. U bazénu si Pája stěžovala Pepemu na Ondřejovy vtipy, které prohazoval jejím směrem. Pepe ji povzbudil, aby si s Ondřejem o všem upřímně promluvila.
Vanesa a Petr si nově vzniklé partnerství pochvalovali a rozebírali Denise, který musel trávit den spoutaný s Julií. Ta se ho mimo jiné ptala na jeho ideál ženy. Petr před Vanesou prohlásil, že mu na Denisovi něco nesedí. Vanesa mu prozradila, jak jí dříve Denis popisoval své předchozí vztahy. Petr podotkl, že mu přijde zvláštní rozejít se s dívkou kvůli cestě do zahraničí, pokud by vztah z jeho strany byl vážný. Vanesa vyjádřila spokojenost nad tím, že Denis pochopil její nezájem a má tak možnost poznávat jiné dívky z vily. Společné svázání přineslo i úsměvné momenty, například když Denis s Pepem čekali před toaletami a zpěvem krátili chvíli svým partnerkám.
Bláznivá výzva ve slizu
Odpolední program tvořila bláznivá výzva, ve které soutěžící plnili úkoly od přenášení fotbalového míče do nádoby po chytání párků do úst. Hru zakončili vrhem do slizu a potom se umyli ve sprše. Vanesa s Petrem si za povzbuzování ostatních dopřáli ve sprše polibek. Honza s Jakubem úplně na závěr předvedli přátelský zápas ve slizu.
Při pozdější společné debatě Pája otevřela téma Ondřejova smyslu pro humor, který ji občas zraňoval. Obě strany se nakonec shodly, že šlo o pouhé nedorozumění.
Příchod nové bombshell
Večer se vila proměnila v dějiště rokenrolové párty. Účastníci se mohli z provazů rozvázat, partnerské dvojice určené diváky ale zůstávaly v platnosti.
Pája se pokusila s Ondřejem vyřešit jeho odtažité chování. Zmateného Ondřeje to zaskočilo, protože dříve jej Pája požádala, aby ve vztahu zpomalili. Nyní požadovala, aby si spolu více povídali a on jí dal najevo, že mu na vztahu záleží.
Zábavu narušil konflikt mezi Petrem a Denisem. Petr nařkl Denise z nestálosti, protože ještě nedávno stál jen o Vanesu a najednou otočil k nové dívce. Do výměny názorů se vložily i Vanesa s Viki, které Denisovi vytkly jeho přelétavost a skládání stejných komplimentů všem ženám.
Atmosféru přerušil příchod nové bombshell Amélie v andělském kostýmu. Po krátkém tanci s Denisem zamířila přímo k Ondřejovi, kterého odvedla od Páji a začala s ním flirtovat. V rámci seznamovacího rozhovoru zjišťovala aktuální situaci mužů ve vile. Ondřej přiznal, že potřebuje dořešit neshody s Pájou.
Závěr večera patřil Amélii, která obdržela zprávu s možností vybrat si partnera pro nadcházející noc. Bez zaváhání ukázala na Ondřeje. Páju to hluboce zasáhlo, Ondřej neskrýval spokojenost.
Díl vysílá v úterý 6. října večer televize Nova FUN. Pro předplatitele je epizoda dostupná na platformě Oneplay.
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