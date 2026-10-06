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Love Island promíchal dosavadní páry. Nová bombshell Amélie si odvedla zadaného a párty narušila hádka

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Dvacátá pátá epizoda reality show Love Island promíchala páry na základě hlasování diváků. Rokenrolovou párty narušil příchod nové bombshell Amélie.
Love Island - epizoda 25.

Love Island - epizoda 25.

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:42

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