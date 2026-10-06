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Jablonec nad Nisou odhalí kameny zmizelých. Připomenou čtyři oběti holokaustu

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Jablonec nad Nisou se 14. října připojí k pěti dalším městům Libereckého kraje, kde jsou do chodníků vsazeny takzvané kameny zmizelých, neboli Stolpersteiny. Slavnostní…
Kameny zmizelých – památka obětem holokaustu

Kameny zmizelých – památka obětem holokaustu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:30

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