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Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu

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Dennívýzva
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Jihomoravští hygienici evidují za září 34 případů žloutenky. Po zlepšení situace v srpnu tak počet nově nakažených opět vzrostl, a to hlavně mezi dospělými.
Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu

Stovky případů a tři úmrtí. Žloutenka dál sužuje jižní Moravu

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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