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Jak se sčítaly miliony hlasů před počítači: Volební noc kdysi cestovala telegramem

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Dnes očekáváme první výsledky několik minut po zavření volebních místností. Po většinu dějin však hlasovací lístky počítali lidé ručně a zpráva o výsledku musela fyzicky nebo telegraficky doputovat do centra.
Jak se sčítaly miliony hlasů před počítači: Volební noc kdysi cestovala telegramem

Jak se sčítaly miliony hlasů před počítači: Volební noc kdysi cestovala telegramem

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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