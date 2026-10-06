Jak se sčítaly miliony hlasů před počítači: Volební noc kdysi cestovala telegramem

Nejdřív bylo nutné spočítat papír
Moderní volební noc proto nevznikla díky statistice, ale díky komunikaci. Moderní volební noc vytváří zvláštní očekávání. Volební místnosti se zavřou a během několika minut se na obrazovkách začnou objevovat první procenta. Mapy se postupně vybarvují, komentátoři porovnávají regiony a veřejnost očekává, že ještě před spaním bude alespoň přibližně vědět, kdo vyhrál.
Po většinu historie taková rychlost nebyla technicky možná.
Základní způsob sčítání je přitom překvapivě stálý. Odevzdané lístky je nutné zabezpečit, ověřit jejich počet, roztřídit je podle jednotlivých kandidátů nebo stran, posoudit sporné hlasy a zapsat součty do protokolu.
Rozdíl spočívá v rozsahu. Několik desítek hlasů lze spočítat rychle. Jakmile k urnám chodí miliony lidí rozdělených mezi tisíce volebních místností, vzniká obrovská administrativní operace.
Až do příchodu moderní komunikace navíc platilo, že sečtený výsledek v jednom městě ještě nebyl známým výsledkem země.
Výsledek musel cestovat
V době před telegrafem se informace pohybovala přibližně stejnou rychlostí jako člověk nebo kůň, který ji vezl.
Místní úředníci mohli znát výsledky svého obvodu několik hodin po uzavření hlasování, ale celostátní součet vznikal až postupným shromažďováním údajů z jednotlivých míst. Noviny přinášely dílčí čísla, zprávy přijížděly dostavníkem nebo lodí a veřejnost mohla na konečný výsledek čekat dlouho.
Situaci dramaticky změnil telegraf.
Elektrický signál dokázal dopravit informaci mezi městy během minut. Najednou bylo možné spočítat hlasy na jednom místě a téměř okamžitě poslat číslo stovky kilometrů daleko.
Library of Congress například uchovává telegramy týkající se výsledků amerických prezidentských voleb roku 1860. Abraham Lincoln a jeho okolí už mohli sledovat přicházející zprávy z různých částí země způsobem, který byl o několik desetiletí dříve nepředstavitelný.
Hlasovací lístek zůstal papírový. Revoluci provedla cesta výsledku.
Volební noc se narodila v telegrafní kanceláři a redakci
Jakmile bylo možné získávat dílčí výsledky téměř v reálném čase, vznikla nová mediální událost.
Telegrafní společnosti, tiskové agentury a noviny začaly vytvářet sítě zpravodajů, kteří odesílali čísla z jednotlivých oblastí. Redakce je přepisovaly na velké tabule, porovnávaly s minulými výsledky a připravovaly mimořádná vydání.
Volební noc se tím oddělila od samotného právního procesu sčítání. Úřední výsledek mohl být potvrzen mnohem později, ale veřejnost už během noci dostávala obraz toho, jak hlasování pravděpodobně dopadlo.
Tento rozdíl existuje dodnes. Média mohou na základě dostatečného množství dat oznámit, že určitý kandidát má prakticky neodvratitelnou převahu. Právní potvrzení vítěze však obstarává volební systém, nikoli televizní studio.
Ruční sčítání nebylo jen mechanické přehazování papírů
Při počítání navíc vždy existují lístky, které nelze zařadit automaticky.
Co když volič místo křížku udělá kolečko? Co když označí políčko čárou? Co když značka zasahuje dvě možnosti? Co když na lístek připíše komentář?
Právě proto se část hlasů posuzuje individuálně. Britská Electoral Commission například výslovně uvádí, že rozhodující může být zřejmý úmysl voliče. Lístek nemusí být automaticky neplatný jen proto, že člověk použil jiné označení než předepsaný křížek. Pokud však není možné jednoznačně zjistit jeho volbu nebo obsahuje identifikující údaj, může být odmítnut.
Sčítání tedy není pouze aritmetika. V některých případech je to také interpretace dokumentu podle volebního práva.
Právě sporné lístky mohou být mimořádně důležité v těsném výsledku, protože při rozdílu několika hlasů se rozhodování o jediné nejasné značce může stát politicky významným.
Stroje měly odstranit lidskou únavu
S rostoucím počtem voličů se objevily pokusy část procesu mechanizovat. Hlasovací stroje dokázaly přímo zaznamenávat počet hlasů, děrné štítky a později optické skenery umožnily automatizovat zpracování papíru.
Výhoda byla zřejmá. Člověk unavený po několika hodinách sčítání může udělat chybu. Stroj dokáže rutinní úkol opakovat rychleji.
Jenže technologie přidala nový problém: je nutné důvěřovat tomu, že stroj funguje správně.
Papírový lístek lze znovu fyzicky vzít do ruky a přepočítat. U čistě elektronického záznamu musí existovat jiný způsob ověření. Proto diskuse o moderních volebních technologiích často zdůrazňuje auditní stopu a možnost nezávislé kontroly.
Historie se tím zvláštním způsobem vrací k papíru, který měla technika původně nahradit.
Televize z čísel udělala představení
Další revoluci přineslo rádio a později televize.
Čísla už nemusela cestovat pouze do novinové redakce. Mohla být vysílána přímo milionům domácností. Televizní stanice začaly používat obrovské mapy, tabule a později počítačovou grafiku. Vznikla známá podoba volební noci, při níž moderátoři stojí před mapou a čekají na další okres.
S rozvojem statistiky se navíc média přestala spoléhat pouze na prosté procento sečtených hlasů. Výsledek lze odhadovat podle toho, odkud přicházejí data, jak se daná oblast chovala v minulosti a kolik hlasů ještě zbývá spočítat.
Tím vznikl paradox dnešních voleb. Média mohou někdy velmi spolehlivě odhadnout vítěze dlouho předtím, než jsou všechny hlasy sečteny. Současně však musejí vysvětlovat, že jejich „vyhlášení“ nemá právní moc.
Počítač zrychlil výpočet, ne základní princip
Navzdory všem technologiím zůstává jádro sčítání překvapivě podobné tomu před dvěma sty lety.
Volební komise musí vědět, kolik lístků vydala, kolik jich bylo odevzdáno, které jsou platné a kolik hlasů získala každá možnost. Výsledky z jednotlivých míst se potom agregují do stále vyšších celků.
Počítače urychlily přenos a výpočty. Internet umožnil zveřejnit data prakticky okamžitě. Moderní software dokáže během sekund vytvořit tabulky, které by kdysi zaměstnaly desítky úředníků.
Samotná důvěra ve výsledek však stále stojí na velmi staré myšlence: každý hlas musí existovat v systému tak, aby jej bylo možné správně přiřadit a celkový součet zkontrolovat.
Proto je moderní volební noc směsí dvou světů. Na obrazovce vidíme okamžitě se měnící grafiku a datové modely. Někde za ní však stále sedí lidé, kteří kontrolují seznamy, otevírají zabezpečené urny a rozhodují, zda tah tužkou na kusu papíru znamená platný hlas.
Zdroje: Kód Enigma [1], Library of Congress – Abraham Lincoln Papers: Telegram concerning election results, 1860 [2], Library of Congress – Presidential Election of 1848: Resource Guide [3], UK Electoral Commission – How votes are counted [4], UK Electoral Commission – Doubtful ballot papers [5]