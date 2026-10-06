Samsung ukrývá v nastavení 5 funkcí, o kterých neví každý. One UI 8.5 vám změní používání telefonu

Samsung svou aktualizaci One UI 8.5 komunikuje hlavně přes velké AI novinky, vylepšené sdílení a bezpečnostní funkce. Jenže vedle nich se v systému objevilo pět méně nápadných vychytávek, které mohou reálně zkrátit počet kroků při každodenním používání telefonu. Konkrétně jde o Soukromé album v Galerii, volné přeuspořádání domovské obrazovky přes Good Lock a modul Home Up, AI tvorbu tapet v Creative Studiu, záznam jen části obrazovky a hlubší úpravy Quick panelu. Žádná z nich na vás nevyskočí při prvním zapnutí. Jsou rozptýlené v různých systémových nabídkách a právě proto o nich řada majitelů Galaxy telefonů vůbec netuší.
Soukromé album: rychlejší soukromí než Secure Folder
Galerie v One UI 8.5 nově nabízí Soukromé album, kam lze přesunout fotky a videa, která nechcete mít běžně na očích. Cesta je přímočará: otevřete Galerii, klepnete na menu a zvolíte Soukromé album. Přesun konkrétních médií pak zvládnete přes výběr fotek, tři tečky a volbu „Přesunout do soukromého alba“. Album je chráněné zámkem zařízení a Samsung v něm navíc blokuje pořizování snímků obrazovky.
Kdo zná starší Samsung telefony, pamatuje si Secure Folder, zabezpečený prostor postavený na platformě Knox, do kterého lze přesouvat nejen soubory, ale i celé aplikace. Soukromé album je oproti němu výrazně jednodušší řešení. Neizoluje data do odděleného kontejneru, ale nabízí rychlou vrstvu soukromí přímo v Galerii. Pro srovnání: Apple v iOS řeší podobnou situaci skrytým albem, které je od iOS 16 chráněné ověřením uživatele. Samsung jde podobnou cestou, jen ji integruje přímo do vlastní Galerie. Podle oficiálního návodu Samsungu je funkce dostupná na vybraných Galaxy zařízeních s One UI 8.5.
Záznam části obrazovky a přestavěný Quick panel
Dvě funkce, které mohou ušetřit nejvíc času, nemají nic společného s umělou inteligencí. První z nich je záznam jen části obrazovky. Pokud je tato možnost na vašem zařízení dostupná, nemusíte při nahrávání pořizovat záznam celého displeje a video následně ručně ořezávat. Stačí stáhnout Quick panel, klepnout na Záznam obrazovky a v úvodním dialogu zvolit „část obrazovky“. Objeví se rámeček, který můžete upravit ručně, případně nechat systém vybrat příslušnou oblast. Po ukončení záznamu tak získáte pouze vybranou část obrazovky. Odpadá dodatečné ořezávání a s ním i riziko, že ve výsledném videu zůstane například část notifikační lišty nebo jiný obsah, který jste nechtěli sdílet.
Druhá funkce se týká samotného Quick panelu. Stačí stáhnout panel shora, klepnout na ikonu tužky a otevře se editor, ve kterém lze přepínače přesouvat, přidávat nové a u některých prvků měnit i jejich uspořádání. Kdo si panel přestaví podle vlastních návyků (třeba hotspot a režim Nerušit nahoru, Bluetooth dolů), nemusí při každém použití procházet několik dalších nabídek.
Domovská obrazovka bez omezení díky Home Up
Tady je potřeba upřesnit jednu věc: volné přeuspořádání domovské obrazovky není funkce, kterou najdete přímo v systémovém Nastavení. Vyžaduje aplikaci Good Lock a v ní modul Home Up s režimem DIY Home Screen. Jakmile ho aktivujete, můžete upravovat velikost a polohu aplikací, widgetů i složek podle možností, které Home Up nabízí, včetně volnějšího rozmístění mimo běžnou mřížku. Samsung Good Lock používá jako nástroj pro hlubší personalizaci zařízení. Aplikace a jednotlivé moduly ale nejsou lokalizované do češtiny.
Historicky nebyl Good Lock dostupný ve všech zemích. V Česku ale funguje a je ke stažení z Galaxy Store. Kdo si chce domovskou obrazovku přizpůsobit výrazněji než přes základní nastavení One UI, může využít právě Home Up.
AI tapety v Creative Studiu
Samsung dříve nabízel generování tapet přes cestu Tapeta a styl > Změnit tapetu > Generativní, kde jste vybírali šablonu a zadávali prompt. V One UI 8.5 se tvorba tapet přesouvá také do Creative Studia, samostatného nástroje, který najdete v Edge panelu nebo v seznamu aplikací podle konkrétního zařízení. Studio umí pracovat s různými typy vstupů a kromě tvorby tapet nabízí také další kreativní funkce, například tvorbu nálepek nebo úpravu existujících snímků.
Praktický přínos je hlavně v tom, že je více kreativních nástrojů soustředěno na jednom místě. Nevýhoda je, že cesta k tvorbě tapety vede mimo samotné nastavení pozadí a u některých zařízení může být nutná aktualizace aplikace z Galaxy Store. Dostupnost jednotlivých funkcí i podporovaných jazyků se navíc může lišit podle zařízení a regionu.
Pro koho a na kterých telefonech
Samsung ČR v květnu 2026 oznámil rozšíření One UI 8.5 na řady Galaxy S25, S25 FE, Galaxy S24, S24 FE, Galaxy Z Fold7/Flip7, Z Fold6/Flip6 a tablety Galaxy Tab S11 a Tab S10. Galaxy A57 5G šel do českého prodeje už s One UI 8.5 z výroby, v konfiguraci 8/128 GB za 12 999 Kč. Samsung ale opakovaně upozorňuje, že dostupnost jednotlivých funkcí se může lišit podle modelu a regionu. Nelze tedy automaticky předpokládat, že všech pět tipů najdete na každém zařízení se stejnou verzí systému.
Největší změna v používání telefonu málokdy přichází s „wow efektem“ z tiskové konference. Přichází ve chvíli, kdy přestanete ořezávat video, přestanete hledat přepínač Wi-Fi mezi několika dalšími a nemusíte přesouvat fotky do Secure Folderu jen proto, že chcete trochu soukromí. Přesně tyto drobnosti může pět popsaných funkcí řešit.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman