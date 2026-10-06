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Samsung ukrývá v nastavení 5 funkcí, o kterých neví každý. One UI 8.5 vám změní používání telefonu

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One UI 8.5 přidalo do telefonů Samsung Galaxy 5 nástrojů rozptýlených v Galerii, Quick panelu i v aplikaci Good Lock, které většina lidí neobjevila.
Android telefon Samsung Galaxy Z Flip 7

Android telefon Samsung Galaxy Z Flip 7

Zdroj: Matabalt / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 14:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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