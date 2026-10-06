Pod smrkem a borovicí neroste nic? Zkušení zahrádkáři tam sází 5 rostlin, které v kyselé půdě a stínu přímo prosperují

Většina zahrádkářů se o osázení podrostu pod jehličnanem pokusila aspoň jednou. Výsledek bývá stejný: sazenice chřadnou, žloutnou a do další sezony nepřežijí. Problém obvykle nespočívá v druhu rostliny, ale v tom, že skončila na špatném místě pod korunou. Prostor pod vzrostlým smrkem či borovicí totiž zahrnuje několik odlišných mikrostanovišť, od hlubokého stínu u kmene přes sušší severovýchodní stranu až po světlejší jihozápadní okraj, kam pronikají srážky i rozptýlené paprsky. Právě čtení těchto zón rozhoduje o úspěchu víc než volba konkrétního kultivaru.
Proč pod jehličnanem přežije jen hrstka odolných druhů
Pod korunou vzrostlého smrku panuje takzvaný paradox suchého stínu. Husté větve celoročně blokují světlo a zároveň odvádějí dešťovou vodu mimo dosah kořenového prostoru sazenic. Utah State University popisuje, že vzrostlý smrk pichlavý dokáže spotřebovat prakticky veškerou dostupnou vláhu a nové rostliny tak čelí současnému nedostatku slunce i vody. Borovice bývá o něco vstřícnější, její koruna propouští filtrovaný, pohyblivý polostín, který UF/IFAS charakterizuje jako „lehký, proměnlivý stín pod korunou“. K tomu se přidává mělký kořenový systém obou stromů, který aktivně soupeří o živiny a prostor v horních vrstvách zeminy. Úspěšná rostlina proto musí zvládnout tři tlaky najednou: stín, přísušek a kořenovou konkurenci.
Pět druhů, které pod jehličnany skutečně prosperují
Z desítek teoreticky kyselomilných rostlin obstojí v praxi překvapivě úzká skupina. Na základě doporučení RHS, Iowa State Extension a dalších zahradnických autorit lze sestavit osvědčenou pětici:
- Japonská azalka – kompaktní keřík dorůstající 60–80 cm do výšky, bohatě kvetoucí od května do června. Vyžaduje kyselou, humózní půdu s pH 4,0–5,5 a polostín. V OBI pořídíte dvoulitrový kontejner za 279 Kč.
- Nízký rododendron – příbuzný azalky, ideální pro světlejší okraj koruny smrku i borovice. Zahradnictví Spomyšl nabízí odrůdu ‚Moerheim‘ za 299 Kč.
- Kapraď samec – robustní trvalka tvořící mohutné trsy o výšce 80–150 cm. Snáší hluboký stín i kořenovou konkurenci, proto zvládne i náročnější pozice blíže ke kmeni. Trvalková školka Kuřík ji prodává za 110 Kč.
- Konvalinka vonná – nenápadná půdopokryvná bylina vysoká 15–25 cm, která se oddenky postupně rozrůstá v souvislý koberec. Zahradnictví Weiss ji uvádí za 50 Kč online, na prodejně o desetikorunu levněji.
- Vřes obecný – tvoří husté trsy či nízké koberce, ovšem s důležitou podmínkou: potřebuje vzdušnější, světlejší stanoviště. Hluboký stín pod hustým smrkem mu nesvědčí, daleko lépe se mu daří na okraji řidší borovice. Cena v OBI činí 79 Kč, Lesy města Brna ho v ceníku uvádějí za 65 Kč.
Kde přesně sázet: mapa mikrostanovišť pod korunou
Největší chybou bývá umístění sazenice přímo ke kmeni, kde se soustřeďuje nejtemnější stín a nejhustší síť povrchových kořenů. RHS výslovně doporučuje volit jihozápadní stranu koruny, tam se pod větve častěji dostane déšť a pronikne rozptýlené světlo. Severovýchodní bok naopak zůstává tmavší a sušší.
Pod borovicí s otevřenou korunou mají větší šanci azalky a vřes, protože filtrovaný polostín jim dodává dostatek energie ke kvetení. Pod hustým smrkem s nízko nasazenými větvemi fungují spolehlivěji kapradiny a konvalinky, které se spokojí s minimem přímého slunce. Rododendrony obstojí v obou situacích, pokud stojí u okraje korunového průmětu.
Jak připravit půdu a zajistit první sezonu
Postup vychází z doporučení Nebraska Extension a je překvapivě jednoduchý:
- Odstraňte trávu a plevel v zamýšleném místě výsadby.
- Ručně vyhledejte kapsy mezi kořeny; silné kořeny nepoškozujte ani nepřerušujte.
- Použijte malé sazenice; menší kořenový bal se snáze vejde do mezer.
- Zapracujte přibližně 5 cm organické hmoty (kompost, listovka) jen do bezprostředního okolí sazenice.
- Po výsadbě rozprostřete 5–10 cm organického mulče.
- První týdny důsledně zalévejte, orientačně ekvivalent 2,5 cm srážek týdně.
Lákavé řešení v podobě vyvýšeného záhonu u kmene raději vynechte. Navezená vrstva zeminy zhoršuje přístup kyslíku ke kořenům stromu a jehličnan ji stejně rychle proroste jemnými kořeny, čímž se problém vrátí.
Mýtus o jehličí a kyselé půdě: co skutečně okyseluje
Rozšířená představa, že spadané jehličí dramaticky snižuje pH okolní zeminy, neodpovídá realitě. Podle UNH Extension borovice a smrky spíše osidlují stanoviště, která už kyselá jsou, písčité, dobře odvodněné půdy s přirozeně nižším pH. Samotný opad přispívá k okyselení jen nepatrně. Pro azalky a rododendrony s ideálním rozmezím pH 4,0–5,5 to znamená, že kyselost pod jehličnanem většinou vyhovuje přirozeně; pokud ne, pomůže cílené okyselení substrátem, zatímco pouhé ponechání jehličí na povrchu zásadní posun nepřinese.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková