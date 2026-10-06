V Bostonu sílí obavy o Pastrňáka. Český kanonýr zůstává bez gólů, Zacha na tom není o nic lépe

Pondělní večer proti Ottawě měl ukázat, že porážka v Minnesotě byla jen výkyv. Místo toho Bruins prohráli znovu 1:4 a utkání se zlomilo ve chvíli, kdy měli hrát o hráče víc. Senators skórovali v oslabení a krátce nato přidali další gól. Pastrňák zůstal bez bodu podruhé za sebou. Bez bodu přitom v sezoně není. Ve Winnipegu si připsal dvě asistence a vede si na 0+2. Chybějí mu ale góly, tedy přesně to, co se od něj v Bostonu čeká nejvíc. Při bližším pohledu se problém skládá ze tří vrstev: kapitánova střelecká nula, nefunkční přesilovka a ofenziva, která v průměru dává jen 2,25 gólu na zápas.
Kapitán s asistencemi, ale bez gólu
Pastrňák vstoupil do sezony v nové roli. Boston z něj udělal kapitána a v úvodním zápase proti Rangers ho postavil do první formace s Eliasem Lindholmem a nováčkem JJ Peterkou. Ten přišel 26. června z Utahu výměnou za 23. volbu letošního draftu a podmíněnou první volbu v roce 2028. Spolupráce zatím funguje spíš jedním směrem. Peterka dal gól hned v prvním utkání a ve Winnipegu rozhodl prodloužení po Pastrňákově přihrávce.
Bodová bilance kapitána vypadá takto:
|Zápas
|Výsledek
|Pastrňák
|Boston – NY Rangers
|3:0
|bez bodu
|Winnipeg – Boston
|3:4 pp.
|0+2
|Minnesota – Boston
|4:1
|bez bodu
|Boston – Ottawa
|1:4
|bez bodu
Ve třech zápasech ze čtyř tedy nebodoval. Srovnání s minulou sezonou vyznívá nepříjemně. Ročník 2025/26 uzavřel se 100 body v 77 zápasech a podle dostupných statistik měl v říjnu výrazně vyšší tempo. Bodově se nový start dá přežít. Střelecky je ale znatelně horší.
Zranění v tom podle dostupných zpráv nehraje roli. Pastrňák proti Ottawě odehrál normální zápas a po utkání sám mluvil o tom, že přesilovce chybí sebevědomí.
Přesilovka 0/10 jako hlavní alarm
Pastrňákova střela z levého kruhu je už roky nejspolehlivější zbraní bostonské přesilovky. Když tahle formace mlčí, mlčí většinou i on. Proti Ottawě dostali Bruins čtyři přesilovky a nevyužili ani jednu. Za celou sezonu je to deset pokusů bez gólu.
Ještě horší je, co se v přesilovce dělo. Ottawa v ní skórovala a o pár okamžiků později přidala další branku. Výhoda o hráče se tak během jediné přesilovky změnila v zápas, ze kterého se Boston už nevyhrabal. Podle NHL.com trenér Marco Sturm po utkání přiznal, že zatím opravdu neví, proč přesilovka nefunguje.
Speciální formace selhávají oběma směry. V Minnesotě rozhodly přesilovky soupeře, proti Ottawě gól v oslabení. Do toho chybí Charlie McAvoy, který si odpykává trest na šest zápasů a proti Senators odseděl čtvrtý z nich. Bez svého nejlepšího rozehrávače od modré čáry přichází Boston o jednu z klíčových variant přesilovky.
2,25 gólu na zápas nestačí
Boston má po čtyřech zápasech bilanci 2-2-0, čtyři body a skóre 9:11. Za poslední dvě utkání dal dohromady dva góly. S takovou produkcí nemá tým prostor pro výpadek speciálních formací ani pro tichou první lajnu.
Sturm problém nesvaloval na mladé hráče. Řekl, že v takových zápasech musí odpovědnost převzít ti nejlepší. Na adresu Pastrňáka to sice přímo nesměřovalo, ale kapitán do téhle skupiny patří jako první.
Obránce Nikita Zadorov po Ottawě přiznal, že tým nepřišel připravený, a připomněl nové tváře v kabině i přeházené formace, na které si hráči teprve zvykají. Zároveň vyzval k návratu ke strukturovanému defenzivnímu hokeji. Podle nás je to rozumná diagnóza jen napůl. Obrana může zápasy držet, ale tým s průměrem nad dva góly je bez přesilovky odkázaný na to, že soupeř nedá víc než dvakrát.
Druhý český útočník Bostonu je na tom hůř. Pavel Zacha po čtyřech zápasech stále čeká na první bod sezony. Oba Češi tak zatím patří k ofenzivě, která v každém z posledních dvou utkání dala jen jeden gól. Pastrňák má aspoň dvě přihrávky, Zacha nemá nic.
Tabulka zatím nehoří, trend ano
Sezona NHL začala 29. září a každý tým letos odehraje 84 zápasů. Čtyři utkání jsou malý vzorek a tabulka zatím nic nerozhoduje. V Atlantické divizi má Boston čtyři body stejně jako Tampa (2-1-0) a Ottawa (2-0-0). Senators ale odehráli o dva zápasy méně a do Bostonu přijeli bez porážky. Rangers, které Bruins v úvodu sezony porazili 3:0, vedou Metropolitní divizi se šesti body.
Čtyři body ze čtyř zápasů ještě nejsou katastrofa. Varovný je směr: z vítězného startu se Boston během dvou dnů propadl ke dvěma stejně jasným porážkám.
Pro srovnání s dalšími Čechy: Radek Faksa si v Dallasu připsal první bod sezony asistencí při výhře 5:0 nad San Jose. Daniel Vladař ve Philadelphii zažil těžký vstup, v úvodu inkasoval sedm gólů od Pittsburghu a proti Tampě kryl 32 střel z 35. Flyers jsou bez výhry s bilancí 0-2-2.
Kdy se to může zlomit
Další šance přijde rychle. V noci na pátek 9. října od 1:00 hostí Boston Utah Mammoth, tedy Peterkův bývalý klub. Všechny zápasy NHL jsou v Česku k vidění přes NHL.tv na platformě DAZN, zařazení tohoto utkání na Novu nebo Primu se vyplatí ověřit v programu.
Z českého pohledu je zajímavější sobota 10. října. Boston s Pastrňákem a Zachou přivítá Philadelphii s Vladařem a podle TV Nova zápas od 19:05 odvysílá ve volném vysílání Nova Action. Následuje výjezd do San Jose (13. října) a Anaheimu (16. října).
Kvůli čtyřem říjnovým zápasům Boston panikařit nemusí. Pokud ale kapitán, Zacha i přesilovka zůstanou bez gólu ještě pár týdnů, varování se změní v tabulkový problém. Lepší chvíli k obratu než zápas proti nejslabší obraně ligy přitom Boston mít nebude.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka