Nebezpečná kosmetika zachycená v Evropě. Tyto výrobky a šarže zkontrolujte

Nebezpečné výrobky se netýkají pouze levné kosmetiky z neznámých internetových obchodů. V evropských kontrolách se během roku 2026 objevily deodoranty, vlasová kosmetika, parfémy i gelové laky na nehty. V řadě případů byl důvod stejný. Složení obsahovalo látku BMHCA známou také jako Lilial, která je v kosmetických výrobcích v Evropské unii zakázaná a může poškodit reprodukční systém, zdraví nenarozeného dítěte a vyvolat kožní senzibilizaci. Přehled odpovídá hlášením dostupným v srpnu 2026.
V koupelně zkontrolujte vlasovou kosmetiku i deodorant
Mezi zachycenými výrobky je Schwarzkopf Taft Power Ultra Stark 4 Power. Riziková je konkrétně šarže 0924435236 s čárovým kódem 4015000992510. Kontrola odhalila BMHCA. Stejná látka byla uvedena také u kondicionéru Schwarzkopf GLISS KUR Hair Repair Purify & Protect, šarže 0905Y97575. Právě číslo šarže je v tomto případě zásadní. Samotná přítomnost stejné značky v koupelně neznamená, že je automaticky problémový každý její výrobek.
Pozornost si zaslouží také Garnier Fructis Nourishing Mask Color Resist, maska určená pro barvené nebo melírované vlasy. Upozornění se týká šarže 28N 2 02 a čárového kódu 3600541474178. Mezi problematickými výrobky se objevil rovněž Rexona Men Adventure Adrenaline 48H v balení 50 ml. Zkontrolovat je potřeba šarži 8893144 s čárovým kódem 96033234. U obou výrobků byla nařízena opatření kvůli chemickému riziku.
Starší parfém může zůstat doma celé roky
Samostatnou pozornost si zaslouží parfémy a toaletní vody. Lidé je často spotřebovávají pomalu, a jedna lahvička tak může v domácnosti zůstat několik let. Mezi letošními hlášeními je Gordano Parfums pour homme, model 179. Riziková šarže nese označení 01092018 a čárový kód 5902114887186. I zde byl zjištěn Lilial a u výrobku bylo nařízeno jeho zničení. Právě u starší kosmetiky proto dává kontrola zásob větší smysl než pouhé sledování toho, co se právě prodává v obchodech.
Problém mají také některé gelové laky
Druhou výraznou skupinou jsou letos gelové laky na nehty s látkou TPO. Od 1. září 2025 nesmějí být kosmetické výrobky obsahující TPO v Evropské unii uváděny ani dále dodávány na trh. Látka byla klasifikována jako toxická pro reprodukci. Mezi konkrétními hlášeními roku 2026 je OPI Gel Color Passion, šarže GC H19, model 1040 a čárový kód 619828089502. Výrobek byl označen jako závažné chemické riziko.
Dalším příkladem je Jessie Milano Color Shine 247, šarže V50541907, model J971 a čárový kód 8033065599716. Také tento gelový lak obsahuje podle uvedeného složení TPO. Látka může poškodit reprodukční systém, zdraví nenarozeného dítěte a vyvolat alergickou kožní reakci. U výrobku byl nařízen zákaz dalšího uvádění na trh.
Co udělat, pokud výrobek doma najdete
Rozhodující je shoda názvu a šarže, případně čárového kódu. Pokud doma najdete přesně odpovídající výrobek, nejbezpečnější je přestat jej používat a obrátit se na prodejce kvůli dalšímu postupu, vrácení nebo likvidaci. Evropský systém se aktualizuje průběžně, proto se mohou objevovat další výrobky. Samotné upozornění na jednu šarži zároveň neznamená, že jsou nebezpečné všechny současné výrobky stejné značky.
ec.europa.eu, commission.europa.eu, eur-lex.europa.eu, kupi.cz