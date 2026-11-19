Vysoké ceny energií zůstávají jedním z nejcitlivějších problémů německé ekonomiky. Dopadají na domácnosti, podnikatele i průmyslové firmy a zároveň vyvolávají politické spory o to, kdo a jak by měl rostoucí náklady kompenzovat.
Po více než osmihodinovém jednání se vládní strany v noci na středu 18. listopadu dohodly na kompromisu. Jeho součástí je snížení daně z elektřiny pro všechny spotřebitele a příprava dočasného zastropování cen pohonných hmot.
Dosud se daňové zvýhodnění elektřiny týkalo především vybraných průmyslových, zemědělských a lesnických podniků. Nové opatření by se mělo rozšířit také na domácnosti a ostatní firmy.
Daň má od 1. ledna 2027 klesnout na minimální úroveň povolenou pravidly Evropské unie. Pro běžného člověka by to znamenalo nižší částku na účtu za elektřinu, skutečná úspora však bude záviset na individuální spotřebě a způsobu promítnutí daňové změny do konečné ceny.
Podle zveřejněného modelového propočtu by tříčlenná domácnost se spotřebou čtyři tisíce kilowatthodin ročně mohla ušetřit přibližně 7,75 eura měsíčně. Menší domácnost s výrazně nižší spotřebou by zaznamenala odpovídajícím způsobem menší úsporu.
Vláda chce zasáhnout také do cen pohonných hmot
Druhou částí dohody je cenový strop na benzin a naftu. Německé úřady by měly v případě jeho zavedení určovat nejvyšší povolené ceny pohonných hmot a kontrolovat jejich dodržování.
Opatření má podle současního harmonogramu začít platit od 1. ledna 2027. Zpočátku se počítá s tříměsíčním obdobím, během něhož by vláda vyhodnotila situaci a rozhodla o případném prodloužení. Celkový právní rámec má být časově omezen.
Zatím není definitivně stanoveno, jaké konkrétní maximální ceny budou na čerpacích stanicích platit. Nelze proto předem uvést částku za litr benzinu nebo nafty, kterou budou němečtí řidiči skutečně platit.
Vláda plánuje projednat příslušný legislativní návrh začátkem prosince. Současná dohoda politických stran tedy ještě sama o sobě neznamená, že jsou všechny změny definitivně schválené a právně účinné.
Německá opatření souvisejí také s napětím na světovém trhu s ropou. Konflikt na Blízkém východě a omezení dopravy v oblasti Hormuzského průlivu zvyšují nejistotu ohledně dodávek suroviny. Ta se následně může promítat do cen na mezinárodních trzích a do nákladů evropských motoristů.
Značnou komplikací je rovněž financování daňové úlevy. Snížení daně z elektřiny má stát německý rozpočet přibližně 5,4 miliardy eur za rok. Koalice zatím zajistila řešení pro rok 2027, zatímco dlouhodobé pokračování bude záviset na penězích v následujících rozpočtech.
Pro české domácnosti je zatím nejpodstatnější, že jde o rozhodnutí německé vlády. České účty za elektřinu se tím přímo nesníží a stejný cenový strop na pohonné hmoty u nás automaticky nevznikne.
Případný vliv na český trh může být pouze nepřímý, například prostřednictvím konkurence, přeshraničního nakupování nebo širšího evropského vývoje cen.
Rozhodující nyní bude podoba připravovaných zákonů. Teprve ta ukáže přesné podmínky a skutečný rozsah pomoci německým spotřebitelům.
Použité zdroje: novinky.cz, bild.de, tagesschau.de