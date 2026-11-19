Středeční zápas mezi Detroitem a Bostonem měl výjimečný historický rámec. Domácí klub si připomínal sto let od svého prvního utkání v NHL, které paradoxně odehrál právě proti Bruins. Tehdy ještě působil pod názvem Cougars a Bostonu podlehl 0:2. O století později se oba soupeři znovu utkali, ale oslavy domácím zkazil přesvědčivý výkon hostujícího mužstva.
Detroit sice začal lépe. V první třetině se prosadil Lucas Raymond a poslal domácí do vedení. Boston však po přestávce zvýšil aktivitu a postupně převzal kontrolu nad zápasem. Vyrovnání zařídil JJ Peterka, který využil útočnou akci a překonal brankáře Daniila Tarasova.
Důležitý okamžik přišel ve druhé třetině během přesilové hry Bruins. David Pastrňák připravil nebezpečnou situaci před brankou, puk se po zásahu gólmana dostal k Pavlu Zachovi a český útočník jej pohotově poslal do sítě. Boston se tím poprvé dostal do vedení, které už do konce utkání nepustil.
Ve třetí třetině přidal další branku sám Pastrňák. Po rychlém přechodu do útočného pásma si našel střeleckou pozici a švihem překonal domácího brankáře. Šlo o jeho desátý gól v aktuální sezoně. Definitivní podobu výsledku dal Casey Mittelstadt trefou do opuštěné branky. Na této akci měl asistenci Zacha.
Oba čeští hokejisté tak uzavřeli večer se shodnou bilancí jednoho gólu a jedné přihrávky. Pastrňák byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání, Zacha obsadil třetí příčku v hodnocení hvězd. Pro české fanoušky šlo o mimořádně vydařený zápas, protože se oba krajani podíleli na rozhodujících momentech.
Výhra měla pro Boston také důležitý sportovní význam. Bruins před utkáním třikrát po sobě prohráli a potřebovali přerušit nepříznivou sérii. Proti Detroitu se jim podařilo kombinovat produktivní útok s pevnější defenzivou. Brankář Jeremy Swayman se prezentoval dvaceti úspěšnými zákroky a tým dokázal zvládnout i závěr při hře domácích bez brankáře.
Detroit naproti tomu odcházel ze slavnostního večera zklamaný. V posledních sedmi zápasech vyhrál pouze jednou a ani historická připomínka nepřinesla potřebný obrat. Přestože se domácí dostali do vedení, nedokázali jej udržet a postupně jim začala docházet útočná účinnost.
Pastrňák se Zachou tak zanechali významnou stopu nejen v aktuální sezoně, ale také v utkání, které mělo pro soupeře symbolický význam. Boston si po sto letech zopakoval vítězství nad Detroitem a tentokrát se na něm výrazně podílela česká dvojice.
Použité zdroje: sport.cz, nhl.com