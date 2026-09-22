Na Svitavsku rozhodnou lidé o větrných elektrárnách

Říjnové komunální volby přinesou obyvatelům několika obcí na Svitavsku mimořádnou příležitost, kromě volby zastupitelů rozhodnou také o budoucnosti větrné energetiky ve svém okolí. Hned tři obce v regionu vypíší souběžně s volbami místní referendum.
Největší projekt se týká Kamenné Horky, kde společnost S&M Develop z holdingu S&M CZ se sídlem v Jevíčku plánuje postavit čtyři větrné turbíny s výkonem 5,56 megawattu každá. Takový výkon by z nich udělal nejvýkonnější větrné elektrárny v celém Česku. Referendum vzešlo z petice místních občanů a zastupitelé jej schválili. Starostka Lucie Podborská vysvětlila, že jde o jediný legitimní nástroj, kterým mohou obyvatelé vyjádřit svůj názor na záměr, jenž zásadně zasahuje do jejich životů, majetků i okolní krajiny. Na hlasovacím lístku se objeví otázka, zda lidé souhlasí s výstavbou větrných elektráren v katastrálních územích ve správě obce.
Manažer projektu Petr Jiřikovský uvádí, že územní plán výstavbu umožňuje a čtyři turbíny dohromady vyrobí přibližně 56 gigawatthodin elektřiny ročně, což pokryje spotřebu 16 000 až více než 22 000 domácností, tedy zhruba menšího okresního města. Stejný investor již v regionu větrné elektrárny provozuje, konkrétně u nedalekých Pohledů. O lokalitu u Kamenné Horky projevila v minulosti zájem také skupina ČEZ.
Přípravu projektu by ale mohl zkomplikovat postoj sousedních Svitav. Městu totiž patří pozemky v okolí rozvodny, k níž by se větrný park chtěl připojit pro dodávku elektřiny do distribuční sítě. Svitavy se navíc spolu s dalšími obcemi v oblasti předem dohodly, že o větrné energetice budou jednat výhradně s investorem ČEZ. Rada města vydala k záměru v Kamenné Horce nesouhlasné stanovisko.
Referenda o větrných elektrárnách se chystají také v Dětřichově a Mikulči. V Dětřichově budou občané hlasovat o tom, zda má obec pokračovat podle stávající smlouvy o spolupráci s ČEZ v procesu povolování, a to za podmínky splnění požadavků ochrany životního prostředí a získání finančního podílu z budoucího provozu. V Mikulči pak rozhodnou obyvatelé, zda má radnice podpořit plán na výstavbu nejméně tří větrných elektráren v katastru obce.
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