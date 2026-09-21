Mirovice podruhé v řadě odmítly v referendu stavbu obnovitelného zdroje energie

Mirovice podruhé v řadě odmítly v referendu stavbu obnovitelného zdroje energiePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Otrokovice se chystají vybudovat stezku pro pěší a cyklisty, která povede podél třídy T. Bati v části...
Zhruba 660 obyvatel obce Ostrá na Nymbursku bude v říjnu hlasovat v místním referendu o ochraně...
Statistiky hepatitidy C v Česku letos ukazují nejvyšší čísla za posledních deset let. Státní zdravotní...
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