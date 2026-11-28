Roli legendární Babičky měla hrát Růžena Nasková. Helena Růžičková si ve filmu zahrála už ve čtyřech letech
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Herečka Růžena Nasková
Článek byl publikován 28.11.2026 06:13
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