Za 50 bodných ran dostal znojemský vrah 16 let vězení. Rodině oběti musí zaplatit přes dva miliony
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
soud pix
Článek byl publikován 27.11.2026 16:00
Pražská MHD se připravuje na nápor cestujících během adventní sezony. Organizace Ropid, která provoz v...
Moravskoslezský kraj předložil veřejnosti návrh rozpočtu na rok 2027. Příjmy jsou plánovány na 41,6...
Jižní Město se v sobotu 28. listopadu probudí do vánoční atmosféry. Komunitní centrum Matky Terezy na Praze...
Rekonstrukci Velkého náměstí připravuje Hradec Králové od roku 2007. Tehdy radnice odhadovala náklady v...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →