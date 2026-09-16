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Meghan Markle v obavách: Ze školního chatu uniklo její soukromé telefonní číslo

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Meghan Markle řeší nepříjemný zásah do soukromí. Snímek z rodičovské skupiny na WhatsAppu se dostal mimo původní chat a spolu s konverzací odhalil také její osobní telefonní číslo.
Meghan Markle v obavách: Ze školního chatu uniklo její soukromé telefonní číslo

Meghan Markle v obavách: Ze školního chatu uniklo její soukromé telefonní číslo

Zdroj: depositphotos
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