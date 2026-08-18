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V úterý v Ulici půjde do tuhého: Martina bude zoufalstvím bez sebe, Žofku čeká osudové setkání

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Úterní Ulice naváže na následky rozsáhlého výpadku proudu. Martina zjistí, kolik ji stála snaha zachránit zásoby, zatímco Žofka se po návratu z Kanady dostane do situace, která jí přivede do cesty nového muže.
Ulice v úterý přinese dvě silné chvíle. Martina propadne zoufalství, Žofku čeká osudové setkání.

Ulice v úterý přinese dvě silné chvíle. Martina propadne zoufalství, Žofku čeká osudové setkání.

Zdroj: TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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