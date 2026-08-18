V úterý v Ulici půjde do tuhého: Martina bude zoufalstvím bez sebe, Žofku čeká osudové setkání

Dnešní díl Ulice ukáže, že
blackout neskončil ve chvíli, kdy se znovu rozsvítila světla. Následky nepříjemného večera budou řešit Soňa, Ája i Martina. Právě výpadkem proudu odstartovala dvaadvacátá sezona Ulice, která má vedle dramatických událostí přinést také více vztahů a romantiky. A přesně tento mix nabídne úterní epizoda. Zatímco jedna část obyvatel bude počítat škody, Žofce přinese obyčejná projížďka na kole nečekané setkání. Soňa po zážitku ve výtahu vyhledá Áju
Soňa Čechová v podání
Lucie Vondráčkové se vydá na radnici za Ájou, se kterou během blackoutu zůstala uvězněná ve výtahu. Především se chce ujistit, že je Ája i její miminko v pořádku. Ája jí za pomoc během kritických chvil znovu poděkuje a nabídne jí společný oběd. Soňa nechce, aby měla pocit dluhu, nakonec se však obě domluví alespoň na dezertu v hospodě. Nepříjemný zážitek tak paradoxně vytvoří mezi dvěma ženami mnohem bližší vztah, než jaký spolu měly před výpadkem.
Úterní Ulice zamíchá osudy hrdinek: Martina bude na pokraji zoufalství, Žofku čeká zásadní setkání.
TV Nova
Martina zjistí skutečnou cenu grilování
Právě v hospodě narazí Soňa s Ájou na Martinu, která má k dobré náladě daleko. Během výpadku proudu se snažila zachránit maso, kterému hrozilo zkažení. Na radu Jirky proto připravila venkovní grilování a chtěla zásoby alespoň částečně prodat. Jenže z původně rozumného řešení se nakonec stalo téměř
bezplatné pohoštění pro hosty. Velká část účtenek totiž zmizela kvůli opilému Kamilovi a Martina si postupně uvědomí, že večírek ve výsledku zaplatila převážně ze svého. Místo záchrany zásob tak bude počítat další nepříjemné ztráty.
Odlišnou atmosféru přinese návrat Žofky. Po dobrodružné cestě Kanadou dorazí do bytu Klímových, kde ji místo klidného přivítání čeká pořádný nepořádek po nočním hraní Michala, Koldy a Šimona. Později se sejde s Anežkou a Adélou a děvčata začnou probírat, co během prázdnin prožila.
Žofka se v Kanadě seznámila se sympatickým mladíkem, jenže vztah na dálku příliš perspektivně nevypadá. Adéla mezitím řeší opačný problém. Během pobytu v Jižní Americe dospěla k názoru, že její vztah s Milanem už nemá pokračování, a uvažuje o rozchodu po telefonu. Kamarádi jí však dají jasně najevo, že podobný konec by nebyl fér. Pád z kola přivede Žofce do cesty Matouše
Nejdůležitější chvíle Žofčina dne přijde až při projížďce s Adélou. Obě dívky
spadnou z kola a nepříjemně se potlučou, takže zamíří do Coolny pro lékárničku. Právě tam se objeví lékař Matouš Havelka v podání Radúze Máchy a nabídne jim pomoc. Ani jedné neunikne, že nový doktor působí velmi sympaticky. Pro Žofku přitom nepůjde jen o náhodnou epizodní známost. Matouš patří mezi nové postavy seriálu a právě jeho vztahová linka má být jednou z výraznějších novinek letošní sezony. Dnešní nehoda na kole tak může být prvním krokem k příběhu, který bude pokračovat mnohem déle.
autorský text, TV Nova