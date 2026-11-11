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Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

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Apple plánuje utahovat šrouby v bezpečnosti svého cloudového úložiště iCloud. S příchodem aktualizací iOS 27.3, iPadOS 27.3, macOS 27.3 a visionOS 27.3 by měl začít...
Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

Zdroj: MacRumors
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.11.2026 16:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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