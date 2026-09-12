Lipavský: Okamura pokračuje ve svém tanci s osou zla

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Lipavský: Okamura pokračuje ve svém tanci s osou zlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Exministr zahraničních věcí Jan Lipavský se poměrně často vyjadřuje na sociálních sítích k politickému dění. Nyní si vzal na mušku předsedu Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru. Divit se mu v žádném případě nelze, jelikož Okamura v poslední době s oblibou jedná s lidmi, kteří mají co dočinění s válkou. Po návštěvě Číny nyní tento politik přijal tajé íránského velvyslance. Okamura na sebe zkrátka potřebuje upozorňovat. Bohužel ale v negativním duchu.
Jan Lipavský
Zdroj: Jan Lipavský/Meta
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