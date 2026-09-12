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Vláda svou nečinnost už nemůže myslet vážně. Schillerovou dohnala vlastní slova

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Dennívýzva
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Číst si některé příspěvky politiků na sociálních sítích zpětně je vcelku zábavné a zajímavé. Jen tak se totiž člověk může dozvědět hodně zajímavé věci. Často se také stává, že některé z politiků doženou jejich vlastní slova a kritika. Naposledy se to stalo ministryni financí Aleně Schillerové. Ta v roce 2022 tvrdě kritizovala tehdejší Fialovu vládu za nečinnost týkající se vysokých cen paliv. Ty vzrostly na počátku konfliktu na Ukrajině. Tehdy se Schillerová do vlády obouvala solidně. Nyní ohledně paliv mlčí, je doslova tichá jako pěna.
Alena Schillerová

Alena Schillerová

Zdroj: Alena Schillerová/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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