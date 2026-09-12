Zesláblý a usínající vrchní velitel: Trumpovo extempore na pietě k 11. září oživilo spekulace o špatném zdraví

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Zesláblý a usínající vrchní velitel: Trumpovo extempore na pietě k 11. září oživilo spekulace o špatném zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prezident Donald Trump předvedl během piety k pětadvacátému výročí teroristických útoků z 11. září další ze svých mimořádně nedůstojných výstupů. Zatímco ostatní žijící prezidenti uctili oběti v New Yorku, osmdesátiletý lídr zamířil do Pentagonu, kde místo důstojné vzpomínky nabídl veřejnosti pohled na chátrajícího starce. Během slavnostního obřadu zcela nepokrytě usínal a jeho fyzický stav znovu rozvířil vážné debaty o tom, zda neprodělal mrtvici.
Trump
Zdroj: Flickr - U.S. Secretary of War - https://flic.kr/p/2rsMbLH
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